ДТП з п'яним Михайлом Єфремовим: в крові артиста виявили цілий коктейль

Михайло Єфремов потрапив в страшну аварію в центрі Москви пізно ввечері, 8 червня. Очевидці повідомили, що знаменитий російський артист насилу тримався на ногах і за кермом він перебував у нетверезому стані.

Михайло Єфремов перетнув суцільну лінію і в лоб зіткнувся з невеликим вантажним автомобілем. За кермом знаходився Сергій Захаров, житель Рязані. Його затиснуло в машині, і він сильно постраждав. Рано вранці 9 червня він помер в одній з московських клінік.

Михайла Єфремова відпустили з місця ДТП додому під підписку про невиїзд з обіцянкою приїхати вранці на допит. Але в призначений час актор не з'явився, і поліція приїхала до нього додому. Протягом декількох годин Єфремов відмовлявся виходити з дому, посилаючись на погане самопочуття.

"Сам Єфремов перебуває у важкому фізичному стані. Річ у тому, що він сильно вдарився під час ДТП, удар був дуже сильний, у нього залишився шрам на шиї та на руці. І він сильно вдарився головою. Об'єктивно, що він також постраждав в ДТП, але не відмовляється від давання показань. Перенесення показань було обумовлено його фізичним станом. Він співпрацює зі слідством. Михайло ще вчора дуже сильно переживав з цього приводу, він розуміє, що сталося", - розповів адвокат Єфремова.

Після обіду артиста відвезли на допит в поліцію і як повідомили в Telegram-каналі 112, в крові Єфремова були виявлені сліди кокаїну і канабіноїдів. Як раніше повідомила дружина Єфремова, Софія Кругликова, її чоловік міг випити снодійне і "забутися", де був і з ким пив.

Проте російські ЗМІ стверджують, що напередодні ДТП Єфремов приїхав в улюблений паб Ulysses і судячи по камерах він перебував там не менше пів години.

Крім того, він під'їхав до пабу вже в нетверезому стані, оскільки ледь не задавив чотирьох осіб на парковці. Він промахнувся повз паркувальне місце і кинув свій автомобіль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий російський актор Михайло Єфремов потрапив у жахливу ДТП у центрі Москви.

А також ми розповідали, що другий учасник ДТП з Єфремовим помер у лікарні.