ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым: в крови артиста обнаружили целый коктейль

Михаил Ефремов попал в жуткую аварию в центре Москвы поздно вечером, 8 июня. Очевидцы сообщили, что знаменитый российский артист с трудом держался на ногах и за рулем он находился в нетрезвом состоянии.

Михаил Ефремов пересек сплошную лини и в лоб столкнулся с небольшим грузовым автомобилем. За рулем находился Сергей Захаров, житель Рязани. Его зажало в машине, и он сильно пострадал. Рано утром 9 июня он скончался в одной из московских клиник.

Михаила Ефремова отпустили с места ДТП домой под подписку о невыезде с обещанием приехать утром на допрос. Но в назначенное время актер не появился, и полиция приехала к нему домой. В течение нескольких часов Ефремов отказывался выходить из дома, ссылаясь на плохое самочувствие.

"Сам Ефремов находится в тяжелом состоянии физическом. Дело в том, что он сильно ударился во время ДТП, удар был очень сильный, у него остался шрам на шее и на руке. И головой он сильно ударился. Объективно, что он также пострадал в ДТП, но не отказывается от дачи показаний. Перенос показаний был обусловлен его физическим состоянием. Он сотрудничает со следствием. Михаил ещё вчера очень сильно переживал по этому поводу, он понимает, что произошло", - рассказал адвокат Ефремова.

После обеда артиста увезли на допрос в полицию и как сообщили в Telegram-канале 112, в крови Ефремова были обнаружены следы кокаина и каннабиноидов. Как ранее сообщила жена Ефремова, Софья Кругликова, ее супруг мог выпить снотворное и "забыться", где был и с кем пил.

Однако российские СМИ утверждают, что накануне ДТП Ефремов приехал в любимый паб Ulysses и судя по камерам он находился там не менее получаса.

Кроме того, он подъехал к пабу уже в нетрезвом состоянии, так как едва не задавил четырех человек на парковке. Он промахнулся мимо парковочного места и бросил свой автомобиль.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный российский актер Михаил Ефремов попал в жуткое ДТП в центре Москвы.

А также мы рассказывали, что второй участник ДТП с Ефремовым скончался в больнице.