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ДТП на Сумській: у справі Зайцевої з'явилися нові докази

STYLERЖиття    20.12.2018 - 17:34
ДТП на Сумській: у справі Зайцевої з'явилися нові докази
Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Засідання суду змушені були перенести на 8 січня

Засідання суду у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській в Харкові за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова змушені були перенести на 8 січня, оскільки у справі з'явилися нові докази. Про це повідомили на сторінці Facebook в співтоваристві "Харьков.UA".

Під час засідання суду, яке відбулося у четвер, 20 грудня, адвокат Геннадія Дронова надав результати нової автотехнічної експертизи, які були зроблені незалежними експертами в Дніпрі.

"Для того, щоб визначити швидкість руху автомобіля, потрібно мати чітке зображення. Використовуючи ті фото і відеоматеріали, які нам надали, - це зробити неможливо. Я, як фототехніки, оцінювала відео. Був обраний скріншот. Його досліджувала", - повідомила експерт Юлія Носатенко.

Прокуратура і захист Олени Зайцевої попросили у суду час на ознайомлення з новими результатами експертизи і тому засідання було перенесено на 8 січня 2019 року.

Також неможливо з'ясувати, чи була Олена Зайцева під впливом наркотичних речовин під час учинення ДТП, оскільки лікар, яка проводила аналізи відразу після аварії, зникла ще влітку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Зайцева і Дронов зустрінуть Новий рік під арештом.

А також писали про те, що у справі Зайцевої стався несподіваний поворот.

Відео: РБК-Україна

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