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Жуткое ДТП в Харькове: в деле Зайцевой произошел неожиданный поворот

STYLERЖизнь    11.12.2018 - 14:43
Жуткое ДТП в Харькове: в деле Зайцевой произошел неожиданный поворот
Алена Зайцева: коллаж РБК-Украина

Представительница пострадавших в смертельном ДТП в Харькове подала жалобу на прокуроров

Харьковских прокуроров по делу о резонансном ДТП в Харькове в октябре 2017 года должна проверить квалификационно-дисциплинарная комиссия. Об этом во вторник, 11 декабря, рассказала журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в соцсети Facebook.

Она сообщила, что эксперты харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз во время следствия не получили документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии фигурантки дела Алены Зайцевой.

Речь идет о лабораторном исследовании мочи, которое выявило опиаты, токсикологическом исследовании, которое показало кодеин и фенобарбитал и обзор нарколога, зафиксировавший суженные зрачки и шаткую походку, рассказала журналистка и добавила, что эксперты не смогли дать ответ на вопрос о наркотиках, потому что у них не было документов.

Представительница пострадавших в смертельном ДТП Лариса Матвеева уже подала жалобу.  

Жуткое ДТП в Харькове: в деле Зайцевой произошел неожиданный поворот

Скриншот: facebook.com/tetyana.dotsyak

В комментариях к сообщению журналистки ее подписчики иронизируют над судьбой данной жалобы: 

"Я на секунду даже поверил в то, что вы всерьез верите в успех этой жалобы";

"Прокуроры тоже мечтают о педикюре в камере"...

Жуткое ДТП в Харькове: в деле Зайцевой произошел неожиданный поворот

Скриншот комментариев: facebook.com/tetyana.dotsyak

Ранее сообщалось, что фигурантка дела о ДТП на улице Сумской в Харькове Марина Ковалева отказалась от своих претензий к Алене Зайцевой, которая сидела за рулем автомобиля Lexus, сбившего людей. 

Также мы писали, что в деле Зайцевой и Дронова адвокаты нашли нестыковки.

Напомним, недавно в суде по делу о жутком ДТП в Харькове выводы экспертизы объясняли с помощью игрушечной машинки.

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