Страшна ДТП у Харкові: у справі Зайцевої стався несподіваний поворот

Олена Зайцева: колаж РБК-Україна

Представниця постраждалих у смертельній ДТП у Харкові подала скаргу на прокурорів

Харківських прокурорів у справі про резонансну ДТП у Харкові в жовтні 2017 року повинна перевірити кваліфікаційно-дисциплінарна комісія. Про це у вівторок, 11 грудня, розповіла журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Вона повідомила, що експерти харківського обласного бюро судово-медичних експертиз під час слідства не отримали документи, які можуть свідчити про наркотичному стані фігурантки справи Олени Зайцевої.

Йдеться про лабораторне дослідження сечі, яке виявило опіати, токсикологічне дослідження, яке показало кодеїн та фенобарбітал і огляд нарколога, який зафіксував звужені зіниці та хитку ходу, розповіла журналістка і додала, що експерти не змогли дати відповідь на питання про наркотики, тому що у них не було документів.

Представниця постраждалих у смертельному ДТП Лариса Матвєєва вже подала скаргу.

Скріншот: facebook.com/tetyana.dotsyak

У коментарях до повідомлення журналістки її підписники іронізують над долею даної скарги:

"Я на секунду навіть повірив у те, що ви серйозно вірите в успіх цієї скарги";

"Прокурори теж мріють про педикюр в камері"...

Скріншот коментарів: facebook.com/tetyana.dotsyak

Раніше повідомлялося, що фігурантка справи про ДТП на вулиці Сумській в Харкові Марина Ковальова відмовилася від своїх претензій до Олени Зайцевої, яка сиділа за кермом автомобіля Lexus, збив людей.

Також ми писали, що у справі Зайцевої та Дронова адвокати знайшли нестиковки.

Нагадаємо, нещодавно в суді у справі про жахливу ДТП у Харкові висновки експертизи пояснювали за допомогою іграшкової машинки.