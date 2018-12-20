ДТП на Сумской: в деле Зайцевой появились новые доказательства

Фото: Алена Зайцева (УНИАН)

Заседание суда вынуждены были перенести на 8 января

Заседание суда по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове с участием Алены Зайцевой и Геннадия Дронова вынуждены были перенести на 8 января, так как в деле появились новые доказательства. Об этом сообщили на странице Facebook в сообществе "Харьков.UA".

Во время заседания суда, которое состоялось в четверг, 20 декабря, адвокат Геннадия Дронова предоставил результаты новой автотехнической экспертизы, которые были сделаны независимыми экспертами в Днепре.

"Для того, чтобы определить скорость движения автомобиля, нужно иметь четкое изображение. Используя те фото и видеоматериалы, которые нам предоставили, - это сделать невозможно. Я, как фототехники, оценивала видео. Был выбран скриншот. Его исследовала", - сообщила эксперт Юлия Носатенко.

Прокуратура и защита Алены Зайцевой попросили у суда время на ознакомление с новыми результатами экспертизы и поэтому заседание было перенесено на 8 января 2019 года.

Также невозможно выяснить, находилась ли Алена Зайцева под воздействием наркотических веществ во время совершения ДТП, так как врач, которая проводила анализы сразу после аварии, исчезла еще летом.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Зайцева и Дронов встретят Новый год под арестом.

А также писали о том, что в деле Зайцевой произошел неожиданный поворот.

Видео: РБК-Украина