Дуфуня, Амфілохій і Суламіта : які незвичайні імена давали українці дітям у 2018 році

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Імена царів, герої мультфільмів і улюблених серіалів - всі ці імена були зареєстровані для новонароджених

В 2018 році українці давали своїм дітям незвичайні, а місцями навіть екзотичні імена. Про це повідомляє сайт міністерства юстиції.

Найпопулярнішими іменами для новонароджених дітей стали Артем, Максим і Дмитро, для дівчаток – Анастасія, Анна, Марія та Софія. Також стали набирати популярності такі імена як Матвій, Вероніка і Мілана.

А ось серед екзотичних імен трапляються дуже екстравагантні – такі як Цезар, Солнцемир, Вергиния, Тамерлан, Дуфуня, Любава, Версавія, Амфілохій і Суламіта.

У західній частині країни батьки вибирали для немовлят часом зовсім дивні імена.

Наприклад, у Волинській та Івано-Франківській області найпопулярнішими іменами для хлопчиків стали: Богдан, Макар, Максим, Артем, Арсеній, Тимофій і Матвій.

А от з екзотики: Даміан, Авель, Самуїл, Никандо, Соломон, Аскольд, Світозар, Кайзер і Ільяс.

Новонароджених дівчаток найчастіше називали Софія, Поліна, Єва, Марія, Ольга, Анна, Вікторія і Анастасія.

З рідкісних імен зустрічалися: Ділара, Амалія, Мія, Даяна, Эммануэлла, Доріана, Селена, Ніколетта, Саліха, Ноемінь та Климентія.

У Львові найпопулярнішими іменами для хлопчиків стали Максим, Матвій, Давид, Артем, Олександр, Данило, Назар і Дмитро.

З незвичайних імен: Кларенс, Кайлас, Алан, Самір, Тамерлан, Устим, Мефодій, Едгар і Енвер.

Дівчаток називали Анастасія, Софія, Анна, Вероніка, Діана, Вікторія, Злата, Соломія і Марія.

А от з екзотичних імен траплялися – Орхідея, Меліса, Мілада, Оріана, Квітка, Іларія, Барбара, Патриція, Ванесса, Мотря і Амелія.

В Тернополі та Чернівцях найпоширенішими іменами для хлопчиків стали: Матвій, Максим, Олександр, Артем, Денис, Андрій і Микита.

З незвичайних – Адам Таха, Амфілохій, Джексон Етагене, Преби Джесая, Ріад, Іонофан, Лучіан, Ишмаил, Амос, Еуниче, Авнер, Бедуел, Райан, Еладій і Ісаак.

Дівчаток називали Анастасія, Софія, Вероніка, Вікторія, Ганна, Соломія і Злата. З рідкісних імен: Домініка, Магдалена, Суламіта, Мелінда, Аліпія, Йосія, Емелі Амалія, Голда-Естер.

У Дніпрі в 2018 році хлопчиків називали Андрій, Артем, Денис, Михайло, Назар, Ярослав, Тимофій, а дівчаток – Анастасія, Поліна, Софія і Уляна.

З екзотичних імен був зареєстровані – Гектор, Солнцемир, Солнцезар і Цезар, для дівчаток – Арієла, Вергиния, Версавія, Принцеса, Забава і Пиама.

В Донецькій області хлопчиків найчастіше називали Марк, Артем, Єгор, Олександр, Михайло, Дмитро і Богдан, а дівчаток – Анна, Аліса, Софія, Марія, Анастасія, Дарина та Вероніка.

З рідкісних імен – Фелікс, Карней, Алан, Дуфуня, Карім, Соломон і Тамерлан. Для дівчаток – Аделіна, Амелія, Аміна, Ясмін, Любава, Маліка, Мія, Аріана, Ануш, Эзилина.

У Київській області найпопулярнішими іменами для дітей стали: Максим, Артем, Олександр, Дмитро, Софія, Злата і Марія.

А от з рідкісних імен зустрічалися: Фараон, Михва, Рувін, Златозар, Сварог, Єремія, Ірис, Радана, Каталея, Вія, Мелоді, Ясноведа і Златояра.

А ось у 2017 році в Україні найпопулярнішими іменами для дітей стали Анастасія, Софія, Анна, Марія, Вікторія, Поліна, Вероніка, Єва, Артем, Максим, Олександр, Дмитро, Матвій, Іван, Андрій, Ілля, Назар і Тимофій.

Самими незвичайними іменами для дівчаток в 2017 році стали: Лялька, Попелюшка, Мадонна, Беллатрисса, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Япила, Вевея, Тиссанде і Айяр.

Для хлопчиків: Ярасвет, Харлампій, Цезар, Кристобал, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухаммед Алі, Шавкавбек, Родріго, Одіссеас, Аполлон, Прохор-Джай.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психологи розповіли, що загрожує дитині з незвичайним ім'ям.

А також писали про те, що в Раді був зареєстрований законопроект, який би заборонив батькам називати дітей географічними назвами та героями мультфільмів.