Дуфуня, Амфилохий и Суламита: какие необычные имена давали украинцы детям в 2018 году

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Имена царей, герои мультфильмов и любимых сериалов - все эти имена были зарегистрированы для новорожденных

В 2018 году украинцы давали своим детям необычные, а местами даже экзотические имена. Об этом сообщает сайт министерства юстиции.

Самыми популярными именами для новорожденных детей стали Артем, Максим и Дмитрий, для девочек – Анастасия, Анна, Мария и София. Также стали набирать популярности такие имена как Матвей, Вероника и Милана.

А вот среди экзотических имен попадаются очень экстравагантные – такие как Цезарь, Солнцемир, Вергиния, Тамерлан, Дуфуня, Любава, Версавия, Амфилохий и Суламита.

В западной части страны родители выбирали для младенцев порой совершенно странные имена.

К примеру, в Волынской и Ивано-Франковской области популярными именами для мальчиков стали: Богдан, Макар, Максим, Артем, Арсений, Тимофей и Матвей.

А вот из экзотики: Дамиан, Авель, Самуил, Никандо, Соломон, Аскольд, Светозар, Кайзер и Ильяс.

Новорожденных девочек чаще всего называли София, Полина, Ева, Мария, Ольга, Анна, Виктория и Анастасия.

Из редких имен встречались: Дилара, Амалия, Мия, Даяна, Эммануэлла, Дориана, Селена, Николетта, Салиха, Ноеминь и Климентия.

Во Львове самыми популярными именами для мальчиков стали Максим, Матвей, Давид, Артем, Александр, Даниил, Назар и Дмитрий.

Из необычных имен: Кларенс, Кайлас, Алан, Самир, Тамерлан, Устим, Мефодий, Эдгар и Энвер.

Девочек называли Анастасия, София, Анна, Вероника, Диана, Виктория, Злата, Соломия и Мария.

А вот из экзотических имен попадались – Орхидея, Мелисса, Милада, Ориана, Квитка, Илария, Барбара, Патриция, Ванесса, Мотря и Амелия.

В Тернополе и Черновцах самыми распространенными именами для мальчиков стали: Матвей, Максим, Александр, Артем, Денис, Андрей и Никита.

Из необычных – Адам Таха, Амфилохий, Джексон Етагене, Преби Джесая, Риад, Ионофан, Лучиан, Ишмаил, Амос, Еуниче, Авенир, Бедуел, Райан, Элладий и Исаак.

Девочек называли Анастасия, София, Вероника, Виктория, Анна, Соломия и Злата. Из редких имен: Доминика, Магдалена, Суламита, Мелинда, Алипия, Йосия, Эмели Амалия, Голда-Эстер.

В Днепре в 2018 году мальчиков называли Андрей, Артем, Денис, Марк, Назар, Ярослав и Тимофей, а девочек – Анастасия, Полина, София и Ульяна.

Из экзотических имен был зарегистрированы – Гектор, Солнцемир, Солнцезар и Цезарь, для девочек – Ариэла, Вергиния, Версавия, Принцесса, Забава и Пиама.

В Донецкой области мальчиков чаще всего называли Марк, Артем, Егор, Александр, Михаил, Дмитрий и Богдан, а девочек – Анна, Алиса, София, Мария, Анастасия, Дарья и Вероника.

Из редких имен – Феликс, Карней, Алан, Дуфуня, Карим, Соломон и Тамерлан. Для девочек – Аделина, Амелия, Амина, Ясмин, Любава, Малика, Мия, Ариана, Ануш, Эзилина.

В Киевской области самыми популярными именами для детей стали: Максим, Артем, Александр, Дмитрий, София, Злата и Мария.

А вот из редких имен встречались: Фараон, Михва, Рувин, Златозар, Сварог, Еремия, Ирис, Радана, Каталея, Вия, Мелоди, Ясноведа и Златояра.

А вот в 2017 году в Украине самыми популярными именами для детей стали Анастасия, София, Анна, Мария, Виктория, Полина, Вероника, Ева, Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Матвей, Иван, Андрей, Илья, Назар и Тимофей.

Самыми необычными именами для девочек в 2017 году стали: Кукла, Золушка, Мадонна, Беллатрисса, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Япила, Вевея, Тиссанде и Айяр.

Для мальчиков: Ярасвет, Харлампий, Цезарь, Кристобал, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухаммед Али, Шавкавбек, Родриго, Одиссеас, Аполлон, Прохор-Джай.

Напомним, ранее мы писали о том, что психологи рассказали, что грозит ребенку с необычным именем.

А также писали о том, что в Раде был зарегистрирован законопроект, который бы запретил родителям называть детей географическими названиями и героями мультфильмов.