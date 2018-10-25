"Двічі вбили": батьки загиблої керченської студентки прокоментували фейковое інтерв'ю з дочкою

Колаж РБК-Україна

Мама студентки розповіла, як відбувалося впізнання дочки в морзі

Батьки студентки Аліни Керової, яка загинула під час масового вбивства в керченському політехнічному коледжі, розповіли, що після фейкового інтерв'ю на російському телеканалі, їх знову викликали в морг на впізнання тіла. Про це повідомляє "Дождь".

Батько Аліни Сергій Керов розповів, що дізнався про інтерв'ю з загиблою дочкою від друзів.

"Мені з Китаю друг прислав скріншот з "Росії-1" про те, що Керова Аліна дає інтерв'ю. Я просто був в шоці", – заявив Сергій Керов.

Після ефіру їм почали дзвонити друзі і знайомі, які намагалися з'ясувати, чи дійсно Аліна загинула. Мама студентки знайшла запис програми в інтернеті, щоб переконатися в тому, що це не її загибла дочка давала інтерв'ю.

"Це не Аліна і не її голос, це зовсім інша людина. Ну як не перевірити інформацію, назватися її ім'ям, як так могли зробити? Показати на всю країну... Телефонують з-за кордону наші друзі, плачуть і страждають", – розповіла жінка.

Вона повідомила, що помилки бути не могло, так як вони першими прибули в морг і впізнали свою дочку. Але після ефіру їм знову зателефонували з моргу і попросили під'їхати, щоб провести повторне впізнання.

"Буквально протягом півгодини нам знову дзвонять з моргу — приїжджайте на повторне впізнання. Ми ще раз поїхали зі свекрухою. Я ж не хвора, це моя дитина, її одяг, усі її: руки, ноги, тіло", - розповіла Вікторія Керова.

Також батьки розповіли, що звістка про інтерв'ю на певний час подарувала їм надію, що сталася якась помилка, і їх дочка насправді жива.

"Так, у мене теж з'явилася надія. Обнадіяла програма, що наша дитина жива, а потім двічі вбили", - сказала Вікторія Керова.

Батьки додали, що з телеканалу "Росія -1" їм ні разу не подзвонили і не вибачилися.

"Ні, жодного дзвінка не було, навіть натяку. На такий болі зробити ще болючіше. Тепер просто звучить по всьому світу — як таке могло бути, і всі обурюються, запитують у нас", - зазначили Керови.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої у бійні в Керчі студентки.

А також писали про те, що в речах керченської стрілка знайшли важливий речовий доказ.

Відео: РБК-Україна