"Дважды убили": родители погибшей керченской студентки прокомментировали фейковое интервью с дочерью

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Мама студентки рассказала, как проходило опознание дочери в морге

Родители студентки Алины Керовой, которая погибла во время массового убийства в керченском политехническом колледже, рассказали, что после фейкового интервью на российском телеканале, их снова вызвали в морг на опознание тела. Об этом сообщает "Дождь".

Отец Алины Сергей Керов рассказал, что узнал об интервью с погибшей дочерью от друзей.

"Мне с Китая друг прислал скриншот с "России-1" о том, что Керова Алина дает интервью. Я просто был в шоке", – заявил Сергей Керов.

После эфира им начали звонить друзья и знакомые, которые пытались выяснить, действительно ли Алина погибла. Мама студентки нашла запись программы в интернете, чтобы убедиться в том, что это не ее погибшая дочь давала интервью.

"Это не Алина и не ее голос, это совсем другой человек. Ну как не проверить информацию, назваться ее именем, как так могли сделать? Показать на всю страну... Звонят из-за границы наши друзья, плачут и страдают", – рассказала женщина.

Она сообщила, что ошибки быть не могло, так как они первыми прибыли в морг и опознали свою дочь. Но после эфира им снова позвонили из морга и попросили подъехать, чтобы провести повторное опознание.

"Буквально в течение получаса нам опять звонят из морга — приезжайте на повторное опознание. Мы еще раз поехали со свекровью. Я же не больная, это мой ребенок, ее одежда, все ее: руки, ноги, тело", - рассказала Виктория Керова.

Также родители рассказали, что известие об интервью на определенное время подарила им надежду, что произошла какая-то ошибка, и их дочь на самом деле жива.

"Да, у меня тоже появилась надежда. Обнадежила программа, что наш ребенок живой, а потом дважды убили", - сказала Виктория Керова.

Родители добавили, что с телеканала "Россия -1" им ни разу не позвонили и не извинились.

"Нет, ни одного звонка не было, даже намека. На такой боли сделать еще больнее. Теперь просто звучит это по всему миру — как такое могло быть, и все возмущаются, спрашивают у нас", - отметили Керовы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки.

А также писали о том, что в вещах керченского стрелка нашли важный вещдок.

Видео: РБК-Украина