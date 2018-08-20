Дві трагедії в одній родині: загинув син, а на наступний день помер батько

Ілюстративне фото (twitter.com/Varta1)

Дружина загиблого сподівається, що винні будуть покарані

У Тернопільській області трагічно загинув 49-річний Андрій Гац, а на наступний день раптово помер його батько. Про це повідомляє "Нова Тернопільська газета".

Трагедія сталася в селі Залужжя Збаразького району Тернопільської області. Андрій Гац потрапив під колеса тепловоза на залізничній колії біля села Курники. Він працював монтером колії, а на тому відрізку проводилися ремонтні роботи.

Медики, які прибули на місце події, вже нічим допомогти Андрію не змогли і констатували смерть.

У машиніста тепловоза, який збив працівника шляху, взяли кров для перевірки на алкоголь і на даний момент, слідство ще триває.

Дружина Андрія Гаца розповідає, що просила чоловіка залишити небезпечну і важку роботу, так як раніше його мало не збив поїзд. Але чоловік був дуже відповідальним і говорив, що крім нього на лінії лише два працівника і він не може залишити їх напризволяще.

"Місяць тому Андрій розповідав, що його мало не збив потяг, тому що не дав сигналу, чоловік в той час тягнув візок з інструментами. "Залишай цю важку і небезпечну роботу", - просила я. Але він був дуже відповідальним, говорив, що, крім нього тільки два хлопця працюють на лінії, тому не може залишити їх напризволяще. На шляху трохи вище зарплата, ніж на АЗС, тому тримався там. Добирався на роботу на велосипеді. Розповідав, що в спеку рейки гнуло "вісімкою", тому безперервно ремонтували їх. Отож чоловік до ранку працював, прийшов додому, поспав 2:00 і знову поїхав. Нещодавно йому дали четвертий розряд - радів", - розповіла жінка.

Вона зазначила, що в той фатальний день чоловік не подзвонив ні їй, ні дочкам і припустила, що у чоловіка могло схопити серце, тому він впав на рейки.

"В той фатальний день чоловік не дзвонив ні до мене, ні до дочки, мабуть, мав багато роботи. Трагедія сталася саме під мостом, зверху проїжджає багато машин, фури, тому дуже шумно, можливо, не почув, що їде локомотив. А може, серце зловило і впав на рейки. Чекаємо на висновки експертизи. Але чому машиніст не запобіг непоправному?! Андрій опинився між рейками, отримав серйозні травми, втратив багато крові. Кажуть, що машиніст нібито був тверезий, мій чоловік практично не вживав алкоголю, тим більше в той день ще повинен був їхати з донькою за кермом. Що ж могло статися?" - питає дружина загиблого Ольга.

Вона стверджує, що про подробиці аварії їй не хочуть повідомляти, тільки відповідають, що йде слідство.

"Про обставини аварії на шляхах мені поки нічого не повідомляється. Дзвоню до керівництва залізниці, але там повторюють одне: "Йде слідство". Колеги чоловіки, які були з ним у момент трагедії, нічого не розповідають. Важко з цим жити, піду на те злощасне місце, буду дізнаватися подробиці. Вважаю, що нещастя можна було уникнути, адже там хороша видимість; немає повороту. Не розумію, чому машиніст не пригальмував, хіба що мчав на швидкості. Бригадир чоловіка знає графік руху поїздів тим напрямком, і кажуть, що їхав неплановий локомотив. Монтерів повинні були попередити про його рух", - зазначила жінка.

А на наступний день після загибелі Андрія, раптово помер його старенький батько.

"Ховала я чоловіка на свято Ольги, саме на мої іменини, з того більше боляче. Я залишилася без дорогої мені людини. На наступний день після трагедії помер батько Андрія. Чоловік ніби забрав його з собою. Батько вже був у роках, без пам'яті, але, мабуть, відчув страшне. Двоє похорон у сім'ї", - розповіла Ольга.

Після смерті Андрія Гаца залишилися дві дочки – 16-річна Іванка і 18-річна Марійка. Він багато років пропрацював на нафтобазі, потім – оператором на АЗС, а на залізну дорогу перейшов всього два роки тому.

"Андрій безмежно любив наших дочок. У нас довго не було дітей, тому, коли старша дочка народилася на саме Різдво, чоловік казав, що це подарунок з неба. Дівчата щоразу виходили йому назустріч, коли повертався з роботи. В цьому році наша Іванка закінчила школу. Андрій був на випускному. Ми мріяли, що дочка вступить в вуз, вона дуже добре малює. Старша, Маша, навчається в ТНЕУ. Андрій радів їхнім успіхам, радів життю. Він був простим і працьовитим. Допомагав мені у всьому, господарював: любив орати, сіяти, купив мотоблок, і життя раптово обірвалось. Сподіваюся, що розслідування буде чесним, а винні в смерті мого чоловіка будуть покарані", - повідомила Ольга.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на змаганнях загинули український і британський планеристи.

А також про те, що у Запорізькій області виявили тіло трирічного хлопчика, який потонув.

Відео: РБК-Україна