Трагедия в небе: на соревнованиях погибли украинский и британский планеристы

Иллюстративное фото: парапланеристы (pixabay.com)

Во время финальной гонки парашютисты дважды столкнулись в воздухе

В македонии, в городе Крушево перед началом финальной гонки British Open произошла гибель двух парапланеристов. Столкновение произошло в небе. 54-летний британец Иннес Пауэлл и 56-летний спортсмен из Украины Игорь Волов дважды ударились и упали, в результате столкновений они получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает издание "The Guardian".

По словам свидетелей смертельного инцидента, после первого столкновения планеристам удалось разделиться, однако второй раз удар был значительно сильнее и закончился печально.

Волов, падая, открыл свой запасной парашют и упал на дерево. Однако спасатели обнаружили его уже мертвым. Иннесу Пауэллу не удалось осуществить такой же маневр. Он не открыл запасной парашют и жестко приземлился. Из-за этого британец получил тяжелые травмы внутренних органов, а также сломал плечо, таз и ребра. Прибывшие к нему медики, застали парашютиста еще в сознании. К сожалению, не смотря на реанимационные процедуры, Пауэлл позже скончался в больнице.

Сообщается, что Инесс был известным инструктором, с многолетним опытом в области соревновательного полета.

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