Известная юная спортсменка скончалась от укуса ядовитой медузы

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После укуса у девочки развилась сильная аллергическая реакция

Итальянская пловчиха Гайя Тримарки, которой тренеры пророчили олимпийское золото, погибла от укуса ядовитой медузы. Об этом сообщает "Сегодня".

Трагедия произошла на Филиппинах. 7-летнюю Гайю Тримарки, которая плавала в воде, укусила медуза. На пляже девочке не смогли оказать необходимую медицинскую помощь.

Лодочник, который оказался рядом, обработал рану ребенка бензином, видимо, чтобы избежать заражения. На место происшествия вызвали медиков, которые доставили спортсменку в больницу.

Медики боролись за жизнь юной спортсменки, но у нее началась тяжелая аллергическая реакция, вследствие которой она скончалась.

Гайя Тримарки была победительницей многих соревнований по плаванию и тренера были уверены, что в будущем она сможет завоевать золотую медаль.

Фото: Гайя Тримарки (abs-cbn.com)

Как объясняют местные жители, причиной трагедии стало то, что на пляже отсутствуют средства для первой медицинской помощи при таких случаях, а также то, что ближайшая больница находится в полутора часах езды от пляжа.

Они рассказали, что подобная трагедия произошла около двух недель назад. От укуса ядовитый медузы погиб еще один ребенок.

Яд медуз, которые водятся в прибрежных водах этой местности, считается одним из самых смертоносных в мире. После укуса у человека начинаются спазмы, которые ведут к параличу, остановке дыхания и сердца. Смерть может наступить буквально за несколько минут.

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Видео: РБК-Украина