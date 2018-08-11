Відома юна спортсменка померла від укусу отруйної медузи

Ілюстративне фото (pixabay)

Після укусу у дівчинки розвинулася сильна алергічна реакція

Італійська плавчиха Гайя Тримарки, якій тренери пророкували олімпійське золото, загинула від укусу отруйної медузи. Про це повідомляє "Сьогодні".

Трагедія сталася на Філіппінах. 7-річну Гайю Тримарки, яка плавала у воді, вкусила медуза. На пляжі дівчинці не змогли надати необхідну медичну допомогу.

Човняр, який опинився поруч, обробив рану дитини бензином, мабуть, щоб уникнути зараження. На місце події викликали медиків, які доставили спортсменку в лікарню.

Медики боролися за життя юної спортсменки, але у неї почалася важка алергічна реакція, внаслідок якої вона померла.

Гайя Тримарки була переможницею багатьох змагань з плавання і тренера були впевнені, що в майбутньому вона зможе завоювати золоту медаль.

Фото: Гайя Тримарки (abs-cbn.com)

Як пояснюють місцеві жителі, причиною трагедії стало те, що на пляжі відсутні засоби для першої медичної допомоги при таких випадках, а також те, що найближча лікарня знаходиться за півтори години їзди від пляжу.

Вони розповіли, що подібна трагедія сталася близько двох тижнів тому. Від укусу отруйної медузи загинула ще одна дитина.

Отрута медуз, які водяться в прибережних водах цієї місцевості, вважається однією з найбільш смертоносних в світі. Після укусу у людини починаються спазми, які ведуть до паралічу, зупинки дихання і серця. Смерть може наступити буквально за кілька хвилин.

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Відео: РБК-Україна