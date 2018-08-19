Трагедія в небі: на змаганнях загинули український і британський планеристи

Ілюстративне фото: парапланеристи (pixabay.com)

Під час фінальної гонки парашутисти двічі зіткнулися в повітрі

В македонії, в місті Крушево перед початком фінальної гонки British Open сталася загибель двох парапланеристів. Зіткнення сталося в небі. 54-річний британець Іннес Пауелл і 56-річний спортсмен з України Ігор Волов двічі вдарилися і впали, в результаті зіткнень вони отримали травми, несумісні з життям. Про це повідомляє видання "The Guardian".

За словами свідків смертельного інциденту, після першого зіткнення планеристам вдалося розділитися, проте другий раз удар був значно сильнішим і закінчився сумно.

Волов, падаючи, відкрив свій запасний парашут і впав на дерево. Однак рятувальники знайшли його вже мертвим. Іннесу Пауеллу не вдалося здійснити такий самий маневр. Він не відкрив запасний парашут і жорстко приземлився. Через це британець отримав важкі травми внутрішніх органів, а також зламав плече, таз і ребра. Прибулі до нього медики, застали парашутиста ще у свідомості. На жаль, не дивлячись на реанімаційні процедури, Пауелл пізніше помер у лікарні.

Повідомляється, що Інесс був відомим інструктором, з багаторічним досвідом в області змагального польоту.

Нагадаємо, раніше від укусу медузи померла юна італійська плавчиха.

Також вмер легенда київської хокейної команди "Сокіл".

Раніше повідомлялося про те, що відомий український футболіст загинув у свій день народження.

Рекомендуємо до перегляду:

Герої, загиблі в червні 2018