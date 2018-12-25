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Експерт розповів, як боротися з післяпологовою депресією

STYLERЖиття    25.12.2018 - 11:43
Експерт розповів, як боротися з післяпологовою депресією
Колаж РБК-Україна

Українкам радять більше спати

Відомий психолог Михайло Лабковський розповів, з чим пов'язана післяпологова депресія і повідомив, як з нею боротися в соціальній мережі Instagram. Експерт радить висипатися, інакше шанс заробити депресію багаторазово збільшується. ⠀

Першою причиною через яку може виникати пригнічений почуття - це потужна гормональна перебудова. Оскільки після пологів з тілом жінки відбуваються серйозні зміни, які можуть спричинити за собою порушення в метаболізмі нейромедіаторів, які сприяють розвитку депресії. Крім того, психолог рекомендує висипатися і не позбавляти себе здорового, повноцінного нічного сну.

Лабковський рекомендує найняти няню або перекласти частину відповідальності на чоловіка. Також рекомендується мінімізувати чинники, які заважають правильно харчуватися.

"До речі, одна з речей, які супроводжують жінку в ПРД, – це почуття провини (мало встає до малюка, недостатньо ретельно прибирається і так далі). Пам'ятайте: від вашої ПРД страждаєте не тільки ви, але і дитина. Його світ повністю зосереджений на вас, а значить, він стає для спадкоємця таким же похмурим і важким, як у мами в депресії. Тому лікування власної психіки має стати для вас як для відповідального батька першочерговим завданням", - стверджує експерт.

Нагадаємо, що вчені виявили у людей нові бактерії, які провокують пригнічений психічний стан. Виявляється, що депресію у людини можуть викликати не тільки психологічні чинники, але і фізіологічні.

А також повідомляли, що у МОЗ розповіли, як розпізнати депресію.

Відео: РБК-Україна

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