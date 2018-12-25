Эксперт рассказал, как бороться с послеродовой депрессией

Коллаж РБК-Украина

Украинкам советуют больше спать

Известный психолог Михаил Лабковский рассказал, с чем связана послеродовая депрессия и сообщил, как с ней бороться в социальной сети Instagram. Эксперт советует высыпаться, иначе шанс "заработать" депрессию многократно увеличивается. ⠀

Первой причиной из-за которой может возникать угнетенное чувство - это мощная гормональная перестройка. Поскольку после родов с телом женщины происходят серьёзные изменения, которые могут повлечь за собой нарушения в метаболизме нейромедиаторов, которые способствуют развитию депрессии. Помимо того, психолог рекомендует высыпаться и не лишать себя здорового, полноценного ночного сна.

Лабковский рекомендует нанять няню или переложить часть ответственности на мужа. Также рекомендуется минимизировать факторы, которые мешают правильно питаться.

"К слову, одна из вещей, сопровождающих женщину в ПРД, – это чувство вины (мало встаёт к малышу, недостаточно тщательно убирается и так далее). Имейте в виду: от вашей ПРД страдаете не только вы, и ребёнок. Его мир полностью сосредоточен на вас, а значит, он становится для наследника таким же мрачным и тяжёлым, как у мамы в депрессии. Поэтому лечение собственной психики должно стать для вас как для ответственного родителя первоочередной задачей", - утверждает эксперт.

Напомним, что ученые обнаружили у людей новые бактерии, которые провоцируют угнетённое, подавленное психическое состояние. Оказывается, депрессию у человека могут вызывать не только психологические факторы, но и физиологические.

А также сообщали, что в МОЗ рассказали, как распознать депрессию.

Видео: РБК-Украина