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Експерти назвали найпопулярніше слово 2018 року

STYLERЖиття    07.11.2018 - 23:20
Ілюстративне фото (lesbarraquesdigitals.com)
Ілюстративне фото (lesbarraquesdigitals.com)

Також фахівці назвали слова, які вибилися в лідери

Англійський словник Collins і експерти визначили слово, яке найчастіше використовувалося в 2018 році. Про це повідомляє видання The Guardian.

Слово, яке найчастіше вживали в 2018 році – це Single use, що в перекладі означає "одноразовий". Для визначення самого популярного слова експерти вивчили понад 4,5 мільярдів слів, які згадувалися користувачами.

Як пояснили експерти, значимість цього слова зросла в 2018 році в багато разів, так як у цьому році люди почали більше говорити про екологію і про проблеми, які з нею пов'язані.

Термін "одноразовий" використовувався найчастіше з поєднанням назв товарів, які створені людиною для використання один раз. Найчастіше такі товари зроблені з пластику.

Відомо, що нещодавно Європарламент прийняв рішення заборонити одноразові вироби, такі як одноразові тарілки, стакани, пластикові пляшки, прилади, трубочки для напоїв, а також ватні тампони.

"Зображення дрейфуючого пластику в найвіддаленіших океанах, - трубочок, пляшок і пакетів, - призвели до глобальної кампанії по скороченню їх використання. Кількість використання слова "одноразовий" зросла в чотири рази з 2013 року", - написали автори словника.

Крім цього слова, експерти визначили ще двох переможців. Це слово "веган" – людина, який утримується від використання продуктів тваринного походження і слово floss, що в перекладі означає молодіжний танець, при якому танцюючий крутить стегнами в одному напрямку, а руками та кулаками – в протилежному.

Найпопулярнішим словом у 2017 року було fake news, що в перекладі означає "підроблені новини".

До речі, раніше ми писали про те, що експерти назвали найпопулярніші туристичні напрямки на найближче десятиліття.

А також розповідали про те, що вчені з'ясували, який напій зменшує ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона.

Відео: РБК-Україна

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