Эксперты назвали самое популярное слово 2018 года

Иллюстративное фото (lesbarraquesdigitals.com)

Также специалисты назвали слова, которые также выбились в лидеры

Английский словарь Collins и эксперты определили слово, которое чаще всего использовалось в 2018 году. Об этом сообщает издание The Guardian.

Слово, которое чаще всего употребляли в 2018 году – это Single-use, что в переводе означает "одноразовый". Для определения самого популярного слова эксперты изучили более 4,5 миллиардов слов, которые упоминались пользователями.

Как объяснили эксперты, значимость этого слова возросла в 2018 году во много раз, так как в этом году люди стали больше говорить об экологии и о проблемах, которые с ней связаны.

Термин "одноразовый" использовался чаще всего с сочетанием названий товаров, которые созданы человеком для использования один раз. Чаще всего такие товары сделаны из пластика.

Известно, что Европарламент недавно принял решение запретить одноразовые изделия, такие как одноразовые тарелки, стаканы, пластиковые бутылки, приборы, трубочки для напитков, а также ватные тампоны.

"Изображения дрейфующего пластика в самых отдаленных океанах, - трубочек, бутылок и пакетов, - привели к глобальной кампании по сокращению их использования. Количество использования слова "одноразовый" выросло в четыре раза с 2013 года", - написали создатели словаря.

Кроме этого слова, эксперты обозначили еще двух победителей. Это слово "веган" – человек, который воздерживается от использования продуктов животного происхождения, и слово floss, что в переводе означает молодежный танец, при котором танцующий крутит бедрами в одном направлении, а руками и кулаками – в противоположном.

Самым популярным словом в 2017 года было fake news, что в переводе обозначает "поддельные новости".

Кстати, ранее мы писали о том, что эксперты назвали самые популярные туристические направления на ближайшее десятилетие.

А также рассказывали о том, что ученые выяснили, какой напиток уменьшает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Видео: РБК-Украина