Експрес запізнився в аеропорт: юристи дали поради тим, хто запізнився на рейс

Колаж РБК-Україна

Юристи радять зібрати всі документи і йти в суд, якщо перевізник відмовляється платити компенсацію

Інцидент з експресом, який запізнився і прибув до "Борисполя" на дві години пізніше, викликав питання у українців про те, на що вони можуть розраховувати у разі запізнення на рейс. Що про це думають юристи, пише "КП в Україні".

В "Укразлізниці" повідомили, що всі пасажири поламаного єкспреса встигли на свій рейс, а одного довелося перереєструвати на наступний день. Відомство вибачилося перед пасажирами за заподіяні незручності, а також вони зазначили, що готові приймати претензії від пасажирів, у тому разі, якщо вони запізняться в аеропорт з вини перевізника. Однак на даний момент невідомо, чи будуть в таких ситуаціях виплачувати компенсацію.

"На сьогоднішній день правила не передбачають пряму компенсацію, але в претензійному порядку це можна зробити. Необхідно пред'явити квиток, заяву, ми розглянемо відповідним чином, приймемо рішення. Два тижні на розгляд передбачені законодавством, але я думаю, що ми значно швидше це розглянемо", - заявив заступник директора департаменту пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.

А ось юристи радять подавати до суду, якщо компанія-перевізник відмовиться від компенсації. При цьому потрібно буде довести, що пасажир виїхав наперед і зовсім не розраховував на серйозні затримки в дорозі.

"Якщо ваш поїзд запізнився на годину-два або більше, і ви розумієте, що на свій літак запізнилися, то приготуйтеся домагатися компенсації в суді. Для цього вам потрібно отримати у провідника свої квитки. З ними ви звертаєтеся до начальника або чергового по станції, щоб він зазначив у них час прибуття. З цими документами та квитками на рейс, на який ви запізнилися, можна звертатися до суду, якщо "Укрзалізниця" відмовиться вам компенсувати вартість перельоту. Як довго триватиме такий судовий процес і чи компенсує він зіпсовану відпустку, однозначних відповідей немає", - пояснив юрист Михайло Юмашев.

Крім того, є ще один нюанс, який стосується стикувальних рейсів. Приміром, перший рейс був затриманий і на другий пасажир не встиг. Експерти пояснюють, що якщо був один складовий квиток, то переживати не варто.

Пасажир відлетить в будь-якому разі, питання тільки в часі. Авіакомпанія намагатиметься відправити такого пасажира наступним рейсом, так як за кожну зайву годину очікування їм доведеться розплачуватися. Навіть якщо рейси виконували різні авіакомпанії, то швидше за все вони входять в один союз і потрібно звернутися до представників однієї або іншої компанії, щоб вони допомогли вирішити питання.

Проблеми можуть виникнути в тому випадку, якщо квитки були куплені окремо. Якщо пасажир не встиг на стикувальний рейс, то квиток згорить і його не будуть компенсувати. Крім того, якщо пасажир не прибув на рейс в одну сторону, то він може втратити квитки і на всі інші рейси.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що "Укрзализниця" почала виплату компенсацій через поломки бориспільського експреса.

А також писали про те, що юрист розповів, як не потрапити на гачок колекторів.

Відео: РБК-Україна