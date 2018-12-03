Экспресс опоздал в аэропорт: юристы дали советы, тем, кто опоздал на рейс

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Юристы советуют собрать все документы и идти в суд, если перевозчик отказывается платить компенсацию

Инцидент с опоздавшим экспрессом, который прибыл в "Борисполь" на два часа позже, вызвал вопросы у украинцев о том, на что они могут рассчитывать в случае опоздания на рейс. Что об этом думают юристы, пишет "КП в Украине".

В "Укразлизныце" сообщили, что все пассажиры поломанного экспресса успели на свой рейс, а одного пришлось перерегистрировать на следующий день. Ведомство извинилось перед пассажирами за причиненные неудобства, а также они отметили, что готовы принимать претензии от пассажиров в том случае, если они опоздают в аэропорт по вине перевозчика. Однако на данный момент неизвестно, будут ли в таких ситуациях выплачивать компенсацию.

"На сегодняшний день правила не предусматривают прямую компенсацию, но в претензионном порядке это можно сделать. Необходимо предъявить билет, заявление, мы рассмотрим соответствующим образом, примем решение. Две недели на рассмотрение предусмотрены законодательством, но я думаю, что мы гораздо быстрее это рассмотрим", - заявил заместитель директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан.

А вот юристы советуют подавать в суд, если компания-перевозчик откажется от компенсации. При этом нужно будет доказать, что пассажир выехал заранее и совершенно не рассчитывал на серьезные задержки в пути.

"Если ваш поезд опоздал на час-два или более, и вы понимаете, что на свой самолет опоздали, то приготовьтесь добиваться компенсации в суде. Для этого вам нужно получить у проводника свои билеты. С ними вы обращаетесь к начальнику или дежурному по станции, чтобы он отметил в них время прибытия. С этими документами и билетами на рейс, на который вы опоздали, можно обращаться в суд, если "Укрзализныця" откажется вам компенсировать стоимость перелета. Как долго затянется такой судебный процесс и компенсирует ли он испорченный отпуск, однозначных ответов нет", - объяснил юрист Михаил Юмашев.

Кроме того, есть еще один нюанс, который касается стыковочных рейсов. К примеру, первый рейс был задержан и на второй пассажир не успел. Эксперты объясняют, что если был один составной билет, то переживать не стоит.

Пассажир улетит в любом случае, вопрос только во времени. Авиакомпания постарается отправить такого пассажира следующим рейсом, так как за каждый лишний час ожидания им придется расплачиваться. Даже если рейсы выполняли разные авиакомпании, то скорее всего они входят в один альянс и нужно обратиться к представителям одной или другой компании, чтобы они помогли решить вопрос.

Проблемы могут возникнуть в том случае, если билеты были куплены отдельно. Если пассажир не успел на стыковочный рейс, то билет сгорит и его не будут компенсировать. Кроме того, если пассажир не явился на рейс в одну сторону, то он может потерять билеты и на все остальные рейсы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что "Укрзализныця" начала выплату компенсаций из-за поломки бориспольского экспресса.

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Видео: РБК-Украина