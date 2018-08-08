Без екстреної медицини: в Ялті відкрили неіснуючий медпункт

Фото: Відкриття неіснуючого медпункту (Колаж РБК-Україна)

Після урочистості зникли автомобілі і табличка

В окупованому Криму урочисто відкрили неіснуючий медпункт з якого вкрали все устаткування, автомобілі і навіть табличку. Про це повідомляє російське видання "Примітки".

Так званий мер міста Ялти Олексій Челпанов відкрив на Форосі медпункт, в якому відсутні автомобілі швидкої допомоги, медперсонал, обладнання і навіть табличка.

Жителі Фороса вже давно їздять в лікарню в Ялту, так як у них працює одна єдина амбулаторія з одним лікарем. Швидка з Алупки їде в селище більше години.

У липні "мер" Ялти пообіцяв місцевим жителям вирішити питання з пунктом швидкої допомоги на Форосі і вже на початку серпня повідомив, що на умовах державно-приватного партнерства, в селищі відкриється пункт, для якого виділили приміщення, набрані лікарі, водії, фельдшери. На урочистому відкритті Челпанов продемонстрував дві нові машини швидкої допомоги.

"Тепер мешканці та гості селища та прилеглих населених пунктів будуть більш оперативно отримувати медичну допомогу фахівців цієї служби екстреної допомоги, а для її співробітників створені всі необхідні умови для роботи завдяки комфортному обладнаному приміщенню", - розповів "мер".

Виявилося, що два автомобіля швидкої допомоги належать пансіонату ім. Терлецького, який розташований на Форосі. А табличка, яка висіла при відкритті медичного пункту 4 серпня, на якій був написаний графік роботи, зникла буквально через кілька днів. Сам пункт стоїть закритий, в ньому немає ні обладнання, ні людей. Автомобілі швидкої допомоги теж зникли.

Фото: Відкриття несуществуещего медпункту (primechaniya)

А працівники Алупкінської підстанції екстреної медицини повідомили, що відкриття цього медичного пункту – імітація, так як медперсоналу та водіїв не вистачає навіть у Ялті.

"В Ялті взагалі десять водіїв не вистачає. Медперсонал туди (Форос) взагалі повністю не набрано. У реальності, на 50 кілометрів узбережжя від Стройгородка до Фороса зараз працює 2 машини швидкої допомоги", - розповів водій швидкої допомоги з Алупки Андрій Дубров.

Крім того, він повідомив, що все узбережжя Великої Ялти ризикує залишитися без екстреної медицини та зазначив, що справа навіть не в низьких зарплатах.

"Алупкінську підстанцію передали центру. Знищена ремонтна база автомобілів швидкої допомоги. Начальство говорило: якщо зламався автомобіль, вам повинні видати резервний. У реальності, все запущено, машини толком не ремонтуються. Водії самі собі путівки виписують, нас ніхто як слід не випускає. Машини перед виїздом не проходять огляд. Моя машина вже другий місяць стоїть, з нею нічого не роблять. Колеса співробітники ремонтують за свої гроші", - розповів Дубров і додав, що така ситуація у багатьох районах.

"Взагалі, у Криму по всій периферії така ситуація. Їдучи, ми ризикуємо своїм життям, життям лікарів і пацієнтів. Створені такі умови, що працювати неможливо. Люди звільняються. Тих, хто залишився, змушують після зміни, у свій вільний час самостійно ремонтувати машини", - додав водій.

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Відео: РБК-Україна