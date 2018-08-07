"Людей не добавляется": в сети показали пляжный сезон в Ялте

Фото: Пляж в Ялте (facebook.com/weimar11)

Жители жалуются на космические цены и отсутствие туристов

Жители рассказали, что на пляжах оккупированной Ялты отдыхают в основном россияне, а новая власть застраивает береговую линию. Об этом сообщает "Сегодня"

Местные жители признают, что в этом году большая часть отдыхающих – это жители России, хотя украинцы тоже приезжают. Один из туристов, Николай, сообщил, что он приехал из Николаева.

"Особых изменений в лучшую сторону я не вижу. Растут цены, людей не добавляется. Вот я как прихожу на этот пляж 5 лет подряд, сколько есть людей столько и есть", – рассказывает Василий.

Автостанция в Ялте ограждена металлическим забором. Как объясняют жители, это местная власть так борется с терроризмом.

Одна из нынешних проблем Ялты - это тотальная застройка береговой линии. Местный журналист и активист Сергей Сардыко рассказал, что в Приморском отгрохали элитный дом, который по документам указан, как библиотека. Само здание напоминает большую комфортабельную гостиницу.

"Пришедшие к "власти" после аннексии обещали сохранить береговую линию. Однако небоскрёбов тут строят еще больше. И на протест ялтинцев сейчас не вывести", – рассказывает Сергей Сардыко.

Он объяснил, что местные жители заняты выживанием. Для них курортный сезон – единственное время, когда можно заработать. Основной доход – от сдачи в аренду жилья. За комнату в частном секторе берут по 400 гривен в сутки с человека. Аренда квартиры в Ялте – в три раза дороже.

Самая дорогая гостиница в городе – "Интурист", там 12 дней стоят $3000. И как ни странно, в этой гостинице есть туристы. Правда, в основном, москвичи.

На набережной города по вечерам многолюдно. Как отметили местные жители, недавно появились странные агитаторы, которые призывают детей вступать в военно-спортивные клубы.

Видео: Оккупированный курорт ("Сегодня")

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Видео: РБК-Украина