Названо впечатляющее число украинцев, отдохнувших в Крыму

Фото: Крымские пляжи (gettyimages.co.uk)

Из России в Крым едут по путевкам

За 2017 год оккупированный Крым посетило 200 тысяч украинцев и только половина из них – как туристы. Об этом заявил экс-министр туризма АРК Александр Лиев в интервью для издания "Газета по-украински".

Александр Лиев сообщил, что эта цифра существенно отличается от того количества туристов, которые посещали Крым в советское время, а также после того, как Украина стала независимой.

"В советское время принимали 8 млн туристов, из которых 6 млн - украинцы. И еще 1 млн - русские, остальные - жители других республик. В период независимой Украины Крым принимал также 6 млн туристов, из которых 4 млн - украинцы. Остальные - русские. Но это были не такие туристы, как сейчас. В Украине мы сами решаем, куда за свои деньги поедем. В России большую роль играют путевки от профсоюзных комитетов. В них эта доля достигает половину путешествий. Теперь туда едут по разнарядкам", - рассказал бывший министр туризма Автономной Республики Крым.

Он отметил, что в этом году из России приехало в оккупированный Крым 1,2 млн туристов. И более половины из них поехали отдыхать по путевкам.

"Это даже меньше показатель приезжих россиян, чем до войны. Из них почти 700 000 поехали по путевкам", - объясняет Лиев.

Он рассказал, что ранее в Крым была увеличено количество международных авиарейсов. На курорт прилетали туристы из Франкфурта, из Риги, и по три самолета в день из Турции.

"В 2013 году журнал "Нейшинал Джеографик" поместил Крым на обложку с отметкой "Нужно посетить". Теперь это все уничтожено. Крым стал внутренним районом для отдыха ребят с псевдопатриотическими настроениями", - рассказал экс-министр.

Александр Лиев отметил, что это существенно отразилось и на экономике полуострова, так как многие гостиницы, санатории и турбазы вынуждены были закрыться.

"В Крыму туристический бизнес делился на "частный сектор" - люди сдавали квартиры или мини-отели, но не платили налоги. Второй блок - гостинично-санаторный и турбазы. Последние остались в Ялте, Алуште, Севастополе и немного на побережье Феодосия-Судак. В Евпатории большая недогрузка. В других регионах эти заведения закрыли", - сообщил Лиев.

Кроме того, экс-министр выразил сомнение в том, что Керченский мост способен как-то улучшить ситуацию с туристами.

"Есть сомнения относительно инженерного решения и объект безопасен. Туристический поток может в этом году вырасти на 100 000. Но это благодаря тем людям, которые решили посмотреть и проехаться мостом. Как в Советском Союзе ездили на Байкало-Амурскую магистраль не по необходимости, а увидеть раскрученный бренд. Но это быстро пройдет. К аннексии Крым был для россиян открытый, доступный, дешевый, желателен. Их встречали хорошо, ездили поезда, продукты были дешевле, качество лучше. После аннексии что поезд стал удобнее? Его наоборот не стало. Транспортное сообщение стало качественнее? Нет", - высказал свое мнение Александр Лиев.

Кстати, в сети сравнили фотографии с популярного курорта в Херсоне с фотографиями пляжей в оккупированном Крыму.

А также недавно показали печальные последствия засухи в Крыму.

Видео: РБК-Украина