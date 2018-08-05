"Еще осталась лужа": в сети показали печальные последствия засухи в Крыму

Иллюстративное фото: Озеро (donbass-info.com)

Раньше высохший водоем был озером, а теперь больше напоминает лужу

На территории оккупированного Крыма из-за ужасной засухи пересохло озеро. Фото с последствиями погодной катастрофы были опубликованы пользователем "Крымский Хахол" в микроблоге Twitter.

Озеро, высохшее в результате аномальной жары находится в селе Владиславовка Кировского района аннексированного Россией полуострова. Из-за засухи водоем еще не исчез полностью, но уже превратился в большую лужу.

"Крымский Хахол" опубликовал снимки и видео с последствиями адской жары и написал, что сейчас водоем больше напоминает футбольное поле.

"Это бывшее озеро в Владиславовке. Местные говорят, что оно раньше было глубиной метров 5-6. Сейчас оно больше похоже на футбольное поле. Правда лужа еще осталась, пока осталась", - отметил автор публикации под снимками.

Это бывшее озеро в Владиславовке

Местные говорят что оно раньше было глубиной метров 5_6

Сейчас оно больше похоже на футбольное поле

Правда лужа ещё осталась, пока

осталась pic.twitter.com/W3w7D8qo2M — Крымский Хахол (@66Sergik) August 3, 2018

Публикация о засухе в Крыму (twitter.com/"Крымский Хахол")

Пользователи назвали в комментариях засыхающий водоем "воздухохранилищем", пошутив, что там теперь можно высаживать буряки.

Другой пользователь микроблога опубликовал информацию о том, что на восстановление после аномальной засухи в Крыму потребуется целых 30 лет.

На восстановление экологической катастрофы в Крыму уйдет 30 лет https://t.co/q7IDaA4wBU — Олег (@mattvoutak) August 5, 2018

Пост о том, сколько потребуется лет на восстановление Крыма после засухи (twitter.com/mattvoutak)

Кстати, в аннексированном Крыму оккупанты украли любимое блюдо украинцев.

Упомянем также и о печальных событиях полуострова. В Симферополе крымчанин устроил публичный акт самосожжения, а на ЮБК, в Алуште людей хоронят прямо в реке.

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