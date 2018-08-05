"Ще залишилася калюжа": в мережі показали сумні наслідки посухи в Криму

Ілюстративне фото: Озеро (donbass-info.com)

Раніше висохла водойма була озером, а тепер більше нагадує калюжу

На території окупованого Криму із-за жахливої посухи пересохло озеро. Фото з наслідками погодної катастрофи були опубліковані коричтовачем "Кримський Хахол" мікроблозі Twitter.

Озеро, висохле в результаті аномальної спеки знаходиться в селі Владиславівка Кіровського району анексованого Росією півострова. Через посуху водойма ще повністю не зникла, але вже перетворилася у велику калюжу.

"Кримський Хахол" опублікував знімки і відео з наслідками пекельної спеки і написав, що зараз водойма більше нагадує футбольне поле.

"Це колишнє озеро в Владиславовке. Місцеві кажуть, що воно раніше було глибиною метрів 5-6. Зараз воно більше схоже на футбольне поле. Правда калюжа ще залишилася, поки що залишилася", - зазначив автор публікації під знімками.

Це колишнє озеро в Владиславовке

Місцеві кажуть що воно раніше було глибиною метрів 5_6

Зараз воно більше схоже на футбольне поле

Правда калюжа ще залишилася, поки

залишилася pic.twitter.com/W3w7D8qo2M — Кримський Хахол (@66Sergik) August 3, 2018

Публікація про посуху в Криму (twitter.com/"Кримський Хахол")

Користувачі назвали в коментарях засихаючу водойму "повітряхранилищем", пожартувавши, що там тепер можна висаджувати буряки.

Інший користувач мікроблогу опублікував інформацію про те, що на відновлення після аномальної посухи в Криму буде потрібно цілих 30 років.

На відновлення екологічної катастрофи в Криму піде 30 років https://t.co/q7IDaA4wBU — Олег (@mattvoutak) August 5, 2018

Пост про те, скільки буде потрібно років на відновлення Криму після посухи (twitter.com/mattvoutak)

До речі, в аннексированном Криму окупанти вкрали улюблену страву українців.

Згадаємо також і про сумні події півострова. У Сімферополі кримчанин влаштував публічний акт самоспалення, а на ПБК, в Алушті людей ховають прямо в річці.

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