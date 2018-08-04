"Хоть картошку почистили?": оккупанты в Крыму украли любимое блюдо украинцев (фото)

Оккупанты опозорились словами об украинском борще
На территории аннексированного полуострова Крым оккупанты попытались украсть любимое блюдо украинцев. Об этом сообщил блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.
"Вымирающий народ все одно остается русским, лапотным ворьем. Абы что, лишь бы украсть", - сказал он.
Обратим внимание, что на опубликованных фото можно заметить, что оккупанты называют любимое блюдо украинцев – борщ, "основным первым блюдом украинской и русской кухонь".
Фото: оккупанты пытались украсть украинский борщ (twitter.com/KrimRt)
Это вызвало настоящую бурю эмоций среди пользователей сети.
"Они и наш борщ скомунистили", - сказала пользователь "Запорожская укропка".
"Ворье есть ворье. Украли даже борщ", - подчеркнул юзер Анна Ахметова.
"У кацапов щи. Вы хоть картошку почистили?", - подчеркнула пользователь Наталья Украина.
Фото: скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)
Кстати, в аннексированном Крыму местный житель, крымский татарин, попытался сжечь себя на одной из центральных улиц города.
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