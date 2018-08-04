"Хоть картошку почистили?": оккупанты в Крыму украли любимое блюдо украинцев (фото)

Иллюстративное фото: Крым (коллаж: Styler)

Оккупанты опозорились словами об украинском борще

На территории аннексированного полуострова Крым оккупанты попытались украсть любимое блюдо украинцев. Об этом сообщил блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Вымирающий народ все одно остается русским, лапотным ворьем. Абы что, лишь бы украсть", - сказал он.

Обратим внимание, что на опубликованных фото можно заметить, что оккупанты называют любимое блюдо украинцев – борщ, "основным первым блюдом украинской и русской кухонь".

Фото: оккупанты пытались украсть украинский борщ (twitter.com/KrimRt)

Это вызвало настоящую бурю эмоций среди пользователей сети.

"Они и наш борщ скомунистили", - сказала пользователь "Запорожская укропка".

"Ворье есть ворье. Украли даже борщ", - подчеркнул юзер Анна Ахметова.

"У кацапов щи. Вы хоть картошку почистили?", - подчеркнула пользователь Наталья Украина.

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Кстати, в аннексированном Крыму местный житель, крымский татарин, попытался сжечь себя на одной из центральных улиц города.

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