"Хоч картоплю почистили?": окупанти у Криму вкрали улюблену страву українців (фото)

Ілюстративне фото: Крим (колаж: Styler)

Окупанти зганьбилися словами про український борщ

На території анексованого півострова Крим окупанти спробували вкрасти улюблену страву українців. Про це повідомив блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

"Вимираючий народ все одно залишається російським, лапотним злодієм. Казна-що, лише б вкрасти", - сказав він.

Звернемо увагу, що на опублікованих фото можна помітити, що окупанти називають улюблену страву українців – борщ, "основною першою стравою української і російської кухонь".

Фото: окупанти намагалися вкрасти український борщ (twitter.com/KrimRt)

Це викликало справжню бурю емоцій серед користувачів мережі.

"Вони і наш борщ скомунистили", - сказала користувач "Запорізька укропка".

"Злодії є злодії. Вкрали навіть борщ", - підкреслив юзер Анна Ахметова.

"У кацапів щі. Ви хоч картоплю почистили?", - підкреслила користувач Наталія Україна.

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

До речі, в аннексованому Криму місцевий житель, кримський татарин, спробував спалити себе на одній з центральних вулиць міста.

Нагадаємо, ми писали про те, що в окупованій Алушті людей ховають прямо в річці.

В окупованій Алушті людей ховають на кладовищі, яке розташоване поблизу річки Алагес. Таким чином, поховання знаходяться практично у водоймі.

Раніше ми повідомляли про те, що в Кривому Розі чоловік з посвідченням учасника АТО влаштував акт самоспалення.

Біля посольства Росії активісти вимагали розслідувати справи викрадених громадян України в Криму (video.rbc.ua)