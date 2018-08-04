"Хоч картоплю почистили?": окупанти у Криму вкрали улюблену страву українців (фото)

Окупанти зганьбилися словами про український борщ
На території анексованого півострова Крим окупанти спробували вкрасти улюблену страву українців. Про це повідомив блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.
"Вимираючий народ все одно залишається російським, лапотним злодієм. Казна-що, лише б вкрасти", - сказав він.
Звернемо увагу, що на опублікованих фото можна помітити, що окупанти називають улюблену страву українців – борщ, "основною першою стравою української і російської кухонь".
Фото: окупанти намагалися вкрасти український борщ (twitter.com/KrimRt)
Це викликало справжню бурю емоцій серед користувачів мережі.
"Вони і наш борщ скомунистили", - сказала користувач "Запорізька укропка".
"Злодії є злодії. Вкрали навіть борщ", - підкреслив юзер Анна Ахметова.
"У кацапів щі. Ви хоч картоплю почистили?", - підкреслила користувач Наталія Україна.
Фото: скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)
До речі, в аннексованому Криму місцевий житель, кримський татарин, спробував спалити себе на одній з центральних вулиць міста.
Нагадаємо, ми писали про те, що в окупованій Алушті людей ховають прямо в річці.
В окупованій Алушті людей ховають на кладовищі, яке розташоване поблизу річки Алагес. Таким чином, поховання знаходяться практично у водоймі.
Раніше ми повідомляли про те, що в Кривому Розі чоловік з посвідченням учасника АТО влаштував акт самоспалення.
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