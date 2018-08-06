Названо вражаюче число українців, які відпочили в Криму

Фото: Кримські пляжі (gettyimages.co.uk)

З Росії в Крим їдуть за путівками

За 2017 рік окупований Крим відвідало 200 тисяч українців і тільки половина з них – як туристи. Про це заявив екс-міністр туризму АРК Олександр Лієв в інтерв'ю для видання "Газета по-українськи".

Олександр Лієв повідомив, що ця цифра істотно відрізняється від тієї кількості туристів, які відвідали Крим у радянський час, а також після того, як Україна стала незалежною.

"У радянський час приймали 8 млн туристів, з яких 6 млн - українці. І ще 1 млн - росіяни, решта - мешканці інших республік. В період незалежної України Крим приймав також 6 млн туристів, з яких 4 млн - українці. Решта - росіяни. Але це були не такі туристи, як зараз. В Україні ми самі вирішуємо, куди за свої гроші поїдемо. У Росії велику роль відіграють путівки від профспілкових комітетів. У них ця частка досягає половину подорожей. Тепер туди їдуть за рознарядками", - розповів колишній міністр туризму Автономної Республіки Крим.

Він зазначив, що в цьому році з Росії приїхало в окупований Крим 1,2 млн туристів. І більше половини з них поїхали відпочивати за путівками.

"Це навіть менше показник приїжджих росіян, ніж до війни. З них майже 700 000 поїхали за путівками", - пояснює Лієв.

Він розповів, що раніше в Крим була збільшена кількість міжнародних авіарейсів. На курорт приїздили туристи з Франкфурта, Риги, і три літака в день з Туреччини.

"У 2013 році журнал "Нейшинал Джеографік" помістив Крим на обкладинку з відміткою "Потрібно відвідати". Тепер це все знищено.. Крим став внутрішнім районом для відпочинку хлопців з псевдопатріотичними настроями", - розповів екс-міністр.

Олександр Лієв зазначив, що це істотно позначилося на економіці півострова, так як багато готелів, санаторіїв та турбаз змушені були закритися.

"В Криму туристичний бізнес ділився на "приватний сектор" - люди здавали квартири або міні-готелі, але не платили податки. Другий блок - готельно-санаторний та турбази. Останні залишилися в Ялті, Алушті, Севастополі і трохи на узбережжі Феодосія-Судак. В Євпаторії велике недовантаження. В інших регіонах ці заклади закрили", - повідомив Лієв.

Крім того, екс-міністр висловив сумнів у тому, що Керченський міст здатний якось поліпшити ситуацію з туристами.

"Є сумніви щодо інженерного рішення і безпечності об'єкту. Туристичний потік може в цьому році зрости на 100 000. Але це завдяки тим людям, які вирішили подивитися і проїхатися мостом. Як в Радянському Союзі їздили на Байкало-Амурську магістраль не з потреби, а побачити розкручений бренд. Але це швидко мине. До анексії Криму був для росіян відкритий, доступний, дешевий, бажаний. Їх зустрічали добре, їздили потяги, продукти були дешевше, якість краще. Після анексії що поїзд став зручніше? Його не стало. Транспортне сполучення стало якісніше? Ні", - висловив свою думку Олександр Лієв.

До речі, у мережі порівняли фотографії з популярного курорту в Херсоні з фотографіями пляжів в окупованому Криму.

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Відео: РБК-Україна