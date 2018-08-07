"Людей не додається": в мережі показали пляжний сезон в Ялті

Фото: Пляж в Ялті (facebook.com/weimar11)

Жителі скаржаться на космічні ціни і відсутність туристів

Мешканці розповіли, що на пляжах окупованої Ялти відпочивають в основному росіяни, а нова влада забудовує берегову лінію. Про це повідомляє "Сьогодні"

Місцеві мешканці визнають, що в цьому році більша частина відпочиваючих – це жителі Росії, хоча українці теж приїжджають. Один з туристів, Микола, повідомив, що він приїхав з Миколаєва.

"Особливих змін в кращу сторону я не бачу. Ростуть ціни, людей не додається. Ось я приходжу на цей пляж 5 років поспіль, скільки є людей, стільки і є", – розповідає Василь.

Автостанція в Ялті огороджена металевим парканом. Як пояснюють жителі, це місцева влада так бореться з тероризмом.

Одна з нинішніх проблем Ялти - це тотальна забудова берегової лінії. Місцевий журналіст і активіст Сергій Сардико розповів, що в Приморському збудували елітний будинок, який по документах вказано, як бібліотека. Сама будівля нагадує великий комфортабельний готель.

"Ті , що прийшли до "влади", після анексії обіцяли зберегти берегову лінію. Однак хмарочосів тут будують ще більше. Протест ялтинців зараз не вивести", – розповідає Сергій Сардыко.

Він пояснив, що місцеві жителі зайняті виживанням. Для них курортний сезон – єдиний час, коли можна заробити. Основний дохід – від здачі в оренду житла. За кімнату в приватному секторі беруть по 400 гривень на добу з людини. Оренда квартири в Ялті – в три рази дорожче.

Найдорожчий готель у місті – "Інтурист", там 12 днів коштують $3000. І як не дивно, в цьому готелі є туристи. Правда, в основному, москвичі.

На набережній міста вечорами велелюдно. Як зазначили місцеві жителі, нещодавно з'явилися дивні агітатори, які закликають дітей вступати у військово-спортивні клуби.

Відео: Окупований курорт ("Сьогодні")

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українців відвідало окупований Крим.

А також про те, що у мережі показали свіжі фото з окупованого Криму.

Відео: РБК-Україна