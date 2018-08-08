Без экстренной медицины: в Ялте открыли несуществующий медпункт

Фото: Открытие несуществующего медпункта (Коллаж РБК-Украина)

После торжества исчезли автомобили и табличка

В оккупированном Крыму торжественно открыли несуществующий медпункт из которого украли все оборудование, автомобили и даже табличку. Об этом сообщает российское издание "Примечания".

Так называемый мэр города Ялты Алексей Челпанов открыл на Форосе медпункт, в котором отсутствуют автомобили скорой помощи, медперсонал, оборудование и даже табличка.

Жители Фороса уже давно ездят в больницу в Ялту, так как у них работает одна единственная амбулатория с одним врачом. Скорая из Алупки едет в поселок больше часа.

В июле "мэр" Ялты пообещал местным жителям решить вопрос с пунктом скорой помощи на Форосе и уже в начале августа сообщил, что на условиях государственно-частного партнерства, в поселке откроется пункт, для которого выделили помещение, набраны врачи, водители и фельдшеры. На торжественном открытии Челпанов продемонстрировал две новые машины скорой помощи.

"Теперь жители и гости поселка и близлежащих населенных пунктов будут более оперативно получать медицинскую помощь специалистов этой службы экстренной помощи, а для ее сотрудников созданы все необходимые условия для работы благодаря комфортному оборудованном помещению", - рассказал "мэр".

Оказалось, что два автомобиля скорой помощи принадлежат пансионату им. Терлецкого, который расположен на Форосе. А табличка, которая висела при открытии медицинского пункта 4 августа, на которой был написан график работы, исчезла буквально через несколько дней. Сам пункт стоит закрытый, в нем нет ни оборудования, ни людей. Автомобили скорой помощи тоже исчезли.

Фото: Открытие несуществуещего медпункта (primechaniya)

А работники Алупкинской подстанции экстренной медицины сообщили, что открытие этого медицинского пункта – имитация, так как медперсонала и водителей не хватает даже в Ялте.

"В Ялте вообще десять водителей не хватает. Медперсонал туда (в Форос) вообще полностью не набрано. В реальности, на 50 километров побережья от Стройгородка до Фороса сейчас работает 2 машины скорой помощи", - рассказал водитель скорой помощи из Алупки Андрей Дубров.

Кроме того, он сообщил, что все побережье Большой Ялты рискует остаться без экстренной медицины и отметил, что дело даже не в низких зарплатах.

"Алупкинскую подстанцию передали центру. Уничтожена ремонтная база автомобилей скорой помощи. Начальство говорило: если поломался автомобиль, вам должны выдать резервный. В реальности, все запущено, машины толком не ремонтируются. Водители сами себе путевки выписывают, нас никто как следует не выпускает. Машины перед выездом не проходят осмотр. Моя машина уже второй месяц стоит, с ней ничего не делают. Колеса сотрудники ремонтируют за свои деньги", - рассказал Дубров и добавил, что такая ситуация во многих районах.

"Вообще, в Крыму по всей периферии такая ситуация. Уезжая, мы рискуем своей жизнью, жизнями врачей и пациентов. Созданы такие условия, что работать невозможно. Люди увольняются. Тех, кто остался, заставляют после смены, в свое свободное время самостоятельно ремонтировать машины", - добавил водитель.

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Видео: РБК-Украина