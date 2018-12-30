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Горять і виділяють отруйні речовини: правила встановлення новорічної ялинки

STYLERЖиття    30.12.2018 - 21:15
Горять і виділяють отруйні речовини: правила встановлення новорічної ялинки
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Пожежні попередили, що в разі несправності електричної гірлянди, її потрібно негайно відключити

Напередодні Нового року в ДСНС України розповіли, як правильно встановити новорічну ялинку з найменшим ризиком спалаху.

У прес-службі екстреної службі повідомляють, що запобіжні заходи допоможуть зберегти новорічну казку і зменшити ризик пожежі.

Горять і виділяють отруйні речовини: правила встановлення новорічної ялинки

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Головні вимоги до встановлення новорічної ялинки:

  1. Дерево повинно знаходитися мінімум в одному метрі від стін і стелі, і як можна далі від обігрівальних приладів. Рятувальники радять купувати ялинку оптимального розміру виходячи з параметрів кімнати, в якій вона буде встановлена.
  2. Обов'язково поставте дерево на стійку основу (спеціальну підставку, в бочку з піском) з таким розрахунком, щоб не ускладнювався вихід з приміщення.
  3. Вибираючи штучну ялинку, варто віддати перевагу тим, які мають протипожежну пропитку (ця інформація вказується на упаковці).
  4. Щоб ялинка не впала, вона повинна бути правильно зібрана і надійно встановлена, а іграшки рівномірно на ній розподілені. Збирати штучну ялинку потрібно згідно з інструкцією.
  5. На ялинку не можна встановлювати свічки та бенгальські вогні, особливо в об'єднанні з легкозаймистими прикрасами
  6. У кімнаті, де стоїть ялинка, діти повинні перебувати тільки під доглядом дорослих. Для дитячої безпеки ялинку краще прикрасити легкими прикрасами, які не б'ються (бантами, шишками, кульками зі склопластику).
  7. Слід дотримуватися й правил електробезпеки. Для прикраси ялинки не можна використовувати несправні і не сертифіковані електричні гірлянди. При виявленні несправності в ілюмінації - нагрівання проводів, миготіння лампочок, іскріння, вона повинна бути терміново відключена.

"Ялинки дуже добре горять. При цьому, штучні зелені красуні ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться й "розтікаються", – додали в прес-службі.

Горять і виділяють отруйні речовини: правила встановлення новорічної ялинки

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нагадаємо, що раніше в ДСНС України розповідали, як правильно користуватися прикрашеною ялинкою в будинку.

Раніше ми публікували приголомшливі фото головних ялинок українських міст.

Відео: РБК-Україна

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