Горят и выделяют ядовитые вещества: правила установки новогодней елки

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пожарные предупредили, что в случае неисправности электрической гирлянды, ее нужно немедленно отключить

В преддверии Нового года в ГСЧС Украины рассказали, как правильно установить новогоднюю елку с наименьшим риском возгорания.

В пресс-службе экстренной службе сообщают, что меры предосторожности помогут сохранить новогоднюю сказку и уменьшить риск пожара.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Главные требования к установке новогодней елки:

Дерево должно находиться минимум в одном метре от стен и потолка, и как можно дальше от обогревательных приборов. Спасатели советуют покупать елку оптимального размера исходя из параметров комнаты, в которой она будет установлена. Обязательно поставьте дерево на устойчивую основу (специальную подставку, в бочку с песком) с таким расчетом, чтобы не осложнялся выход из помещения. Выбирая искусственную елку, стоит отдать предпочтение тем, которые имеют противопожарную пропитку (эта информация указывается на упаковке). Чтобы елка не упала, она должна быть правильно собрана и надежно установлена, а игрушки равномерно на ней распределены. Собирать искусственную елку нужно согласно инструкции. На елку нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни, особенно в объединении с легко воспламеняющимися украшениями. В комнате, где стоит елка, дети должны находиться только под присмотром взрослых. Для детской безопасности елку лучше украсить легкими украшениями, которые не бьются (бантами, шишками, шариками из стеклопластика). Следует соблюдать и правила электробезопасности. Для украшения елки нельзя использовать неисправные и не сертифицированные электрические гирлянды. При обнаружении неисправности в иллюминации - нагрев проводов, мигание лампочек, искрение, она должна быть срочно отключена.

"Елки очень хорошо горят. При этом, искусственные зеленые красавицы еще и выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся и "растекаются", – добавили в пресс-службе.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Напомним, что ранее в ГСЧС Украины рассказывали, как правильно пользоваться украшенной елкой в доме.

Ранее мы публиковали потрясающие фото главных елок украинских городов.

Видео: РБК-Украина