Горят и выделяют ядовитые вещества: правила установки новогодней елки
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Пожарные предупредили, что в случае неисправности электрической гирлянды, ее нужно немедленно отключить
В преддверии Нового года в ГСЧС Украины рассказали, как правильно установить новогоднюю елку с наименьшим риском возгорания.
В пресс-службе экстренной службе сообщают, что меры предосторожности помогут сохранить новогоднюю сказку и уменьшить риск пожара.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Главные требования к установке новогодней елки:
- Дерево должно находиться минимум в одном метре от стен и потолка, и как можно дальше от обогревательных приборов. Спасатели советуют покупать елку оптимального размера исходя из параметров комнаты, в которой она будет установлена.
- Обязательно поставьте дерево на устойчивую основу (специальную подставку, в бочку с песком) с таким расчетом, чтобы не осложнялся выход из помещения.
- Выбирая искусственную елку, стоит отдать предпочтение тем, которые имеют противопожарную пропитку (эта информация указывается на упаковке).
- Чтобы елка не упала, она должна быть правильно собрана и надежно установлена, а игрушки равномерно на ней распределены. Собирать искусственную елку нужно согласно инструкции.
- На елку нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни, особенно в объединении с легко воспламеняющимися украшениями.
- В комнате, где стоит елка, дети должны находиться только под присмотром взрослых. Для детской безопасности елку лучше украсить легкими украшениями, которые не бьются (бантами, шишками, шариками из стеклопластика).
- Следует соблюдать и правила электробезопасности. Для украшения елки нельзя использовать неисправные и не сертифицированные электрические гирлянды. При обнаружении неисправности в иллюминации - нагрев проводов, мигание лампочек, искрение, она должна быть срочно отключена.
"Елки очень хорошо горят. При этом, искусственные зеленые красавицы еще и выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся и "растекаются", – добавили в пресс-службе.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Напомним, что ранее в ГСЧС Украины рассказывали, как правильно пользоваться украшенной елкой в доме.
Ранее мы публиковали потрясающие фото главных елок украинских городов.
Видео: РБК-Украина
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