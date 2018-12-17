Епіфанію передали Вифлеємський вогонь: зворушливі фото і відео

Епіфанію передали Вифлеємський вогонь (фото: facebook.com/PlastUA)

Сам митрополит нагадав усім, що там, де Бог, там завжди перемога

Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру новообраному ​предстоятелю Православної церкви України Епіфанію. Подія відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі, де пройшла перша літургія митрополита. Про це йдеться на сайті Пласту.

"Ми хочемо відновити нашу територіальну цілісність, ми хочемо повернути Крим і ми віримо в це. І сьогодні ця блага вістка про принесення вогню миру надихає нас і далі наполегливо трудитись, вірити в перемогу. Бо з нами Бог. А там, де Бог, там завжди перемога", - наголосив митрополит Київський і Всієї України.

Епіфанію передали Вифлеємський вогонь (фото: facebook.com/PlastUA)

"Дякую вам за те, що ви робите таку добру справу: вже протягом 20 років привозите Вифлеємський вогонь миру до України напередодні Різдва Христового. Ми віримо, що це світло, яке лине з тієї печери, де народився наш Господь, принесе в Україну мир. Бо зараз Україна по-особливому потребує цього справедливого миру", - подякував пластунам Епіфаній.

Епіфанію передали Вифлеємський вогонь (фото: facebook.com/PlastUA)

Додамо, що члени Пласту привозять Вифлеємський вогонь миру в Україну уже 22 рік поспіль. Цього року вогонь передадуть у всі куточки країни - у лікарні, сиротинці, громадам та українським військовим на Донбасі.

Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію, який сьогодні провів першу літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі pic.twitter.com/0rAFzjwc2Y — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 16, 2018

Відео: twitter.com/HromadskeUA

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