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Епифанию передали Вифлеемский огонь: трогательные фото и видео

STYLERЖизнь    17.12.2018 - 09:45
Епифанию передали Вифлеемский огонь: трогательные фото и видео
Епифанию передали Вифлеемский огонь (фото: facebook.com/PlastUA)

Сам митрополит напомнил всем, что там, где Бог, там всегда победа

Пластуны передали Вифлеемский огонь мира новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию. Событие состоялось в Михайловском Златоверхом соборе, где прошла первая литургия митрополита. Об этом говорится на сайте Пласта.

"Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, мы хотим вернуть Крым и мы верим в это. И сегодня эта благая весть о принесении огня мира вдохновляет нас и дальше упорно трудиться, верить в победу. Потому что с нами Бог. А там, где Бог, там всегда победа", - подчеркнул митрополит Киевский и Всея Украины.

Епифанию передали Вифлеемский огонь: трогательные фото и видео

Епифанию передали Вифлеемский огонь (фото: facebook.com/PlastUA)

"Спасибо вам за то, что вы делаете такое доброе дело: уже в течение 20 лет привозите Вифлеемский огонь мира в Украину накануне Рождества Христова. Мы верим, что это свет, который льется из той пещеры, где родился наш Господь, принесет в Украину мир. Потому что сейчас Украина по-особому нуждается в этом справедливом мире", - поблагодарил пластунов Епифаний.

Епифанию передали Вифлеемский огонь: трогательные фото и видео

Епифанию передали Вифлеемский огонь (фото: facebook.com/PlastUA)

Добавим, что члены Пласта привозят Вифлеемский огонь мира в Украину уже 22 год подряд. В этом году огонь передадут во все уголки страны - в больницы, приюты, общинам и украинским военным на Донбассе.

Видео: twitter.com/HromadskeUA

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