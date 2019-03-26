Ми це їмо: Супрун попередила про небезпеку для здоров'я

Уляна Супрун розповіла про небезпечність для організму людини часточок мікропластику, який забруднює екосистему і потрапляє до людини з їжею через харчовий ланцюжок. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

В. о. міністра охорони здоров'я розповіла, що мікроскопічні частини пластику, менші за 5 міліметрів, присутні в арктичних льодовиках, морях, річках та океанах, ґрунті, солі, меді та навіть у повітрі.

Найбільше пластиком забруднена вода, пише Супрун. При чому, мікропластик є як у крані, так і в пляшках. Науковці провели дослідження і виявили, що 80% зразків води з усього світу були забруднені мікропластиком.

Велику роль в поширенні мікропластику відіграють представники морської фауни - він присутній в організмі понад 220 видів морських жителів.

"Мікропластик настільки поширений, що вбудовується в наш харчовий ланцюжок. Деякі організми, до прикладу, планктони, можуть поглинати пластик, далі їх їдять більші тварини й, насамкінець, мікропластик потрапляє до нашого столу", - пише Уляна Супрун.

Супрун розповіла про небезпеку пластику (фото: facebook.com/ulanasuprun/)

За словами очільниці МОЗ, близько 90% мікропластику виводиться з людського організму. Однак десять відсотків, що залишаються, можуть викликати локальні запалення, впливати на мікробіом травної системи, вивільняти токсини.

Сьогодні людство виробляє майже 300 мільйонів тонн пластику щороку, половина з яких - для одноразового використання. А понад 8 млн тонн пластику потрапляє в океан. Ця проблема набула глобального масштабу.

Уляна Супрун порадила менше використовувати пластик, купувати воду в скляній тарі або брати пляшку води з собою, щоб не купувати в магазині.

"За можливості - сортуйте пластик та віддавайте його на перероблення", - радить Супрун.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун розповіла, що МОЗ скасує лікарняні в тому вигляді, в якому вони є зараз - у паперовому. Натомість лікарняні будуть оформлюватися у електронному вигляді.

Також ми повідомляли про те, що в. о. міністра охорони здоров'я зробила сильну заяву про вибори президента України. Вона звернулася до тих, хто хоче виїхати з країни через можливу перемогу того чи іншого кандидата.