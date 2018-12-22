"Ні в які ворота": у Києві невідомі спалили пункт видачі їжі для бездомних

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Засновник фонду "Життєлюб" Гарік Корогодський впевнений, що підпал було замовлено

В ніч на 22 грудня в Дарницькому районі Києва невідомі здійснили підпал пункту видачі їжі для бездомних. Будиночок повністю згорів і не підлягає відновленню. Засновник фонду "Життєлюб" Гарік Корогодський вважає, що підпал був здійснений не просто вандалами, а є цілеспрямованим знищенням майна на замовлення. Про це пише Ганна Давиденко, PR Agent фонду "Життєлюб" у Facebook.

Вона розповіла про інцидент, але зазначила, що точка видачі продовжить функціонувати до установки нового будиночка.

Фото: (facebook.com/annna.davidenko)

"До установки нового будиночка наші Життєлюби будуть отримувати гарячі обіди на тому ж місці. "Супервнуки" (волонтери фонду – ред.) продовжать видачу обідів зі столу. Якщо у тебе є бажання допомогти - пиши прям на сторінку Життєлюба. Днями була запланована роздача подарунків для життєлюбів. Свято все одно відбудеться, а всі бажаючі ще можуть приєднатися і зробити подарунок Ба і Де", — написала вона.

Також Давиденко процитувала слова засновника фонду щодо події підпалу.

"Особисто від мене – якщо хтось дасть мені імена замовників – а це не хулігани, з хуліганами у нас любов – і добру справу зробите, і приз за їх голову, великий, грошовий. Якщо не знаєте – репостніть, пліз, так ми до них доберемося. А я, зі свого боку, обіцяю вам фото цих людей, зі сльозами жалю, на тлі нового будиночка", — цитує Давиденко слова Гаріка Корогодського.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/annna.davidenko

У коментарях жителі Києва обурюються з приводу акту вандалізму. Багато хто вважає, що такий вчинок заслужвает більш жорстокого накзанія.

"Мені не подобається Гарік, але млинець зруйнувати добру справу. Це ніякий совісті і ні в які рамки. Якби я дізналася хто це, особисто б переламав їм кістки. Вони б у мене не плакали, а волали від болю", "Поза сумнівом ! ", - пишуть в мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/annna.davidenko

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