"Ни в какие рамки": в Киеве неизвестные сожгли пункт выдачи еды для бездомных

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Основатель фонда "Жизнелюб" Гарик Корогодский уверен, что поджог был заказан

В ночь на 22 декабря в Дарницком районе Киева неизвестные совершили поджог пункта выдачи еды для бездомных. Домик полностью сгорел и не подлежит восстановлению. Основатель фонда "Жизнелюб" Гарик Корогодский считает, что поджог был совершен не просто вандалами, а является целенаправленным уничтожением имущества на заказ. Об этом пишет Анна Давиденко, PR Agent фонда "Жизнелюб" в Facebook.

Она рассказала об инциденте, но отметила, что точка выдачи продолжит функционировать до установки нового домика.

Фото: (facebook.com/annna.davidenko)

"До установки нового домика наши Жизнелюбы будут получать горячие обеды на том же месте. "Супервнуки" (волонтеры фонда – ред.) продолжат выдачу обедов со стола. Если у тебя есть желание помочь - пиши прям на страницу Жизнелюба. На днях была запланирована раздача подарков для жизнелюбов. Праздник все равно состоится, а все желающие еще могут присоединиться и сделать подарок Ба и Де", — написала она.

Также Давиденко процитировала слова основателя фонда относительно случившегося поджога.

"Лично от меня – если кто-то даст мне имена заказчиков – а это не хулиганы, с хулиганами у нас любовь – и доброе дело сделаете, и приз есть за их голову, большой, денежный. Если не знаете – репостните, плиз, так мы до них доберемся. А я, со своей стороны, обещаю вам фото этих людей, со слезами сожаления, на фоне нового домика", — цитирует Давыденко слова Гарика Корогодского.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/annna.davidenko

В комментариях жители Киева негодуют по поводу акта вандализма. Многие считают, что такой поступок заслужвает более жестокого накзания.

"Мне не нравится Гарик, но блин разрушить доброе дело. Это никакой совести и ни в какие рамки. Если бы я узнала кто это, лично бы переломал им кости. Они бы у меня не плакали, а вопили от боли", "Нет слов!", - пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/annna.davidenko

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