"Це просто жах": у Києві співробітники поліції побили підлітка

Фото: РБК-Україна

У столиці розгорівся справжній скандал навколо київських поліцейських і підлітків

У Києві співробітники поліції побили неповнолітню дитину. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook один з користувачів мережі Max Koval, який веде блог про злочини і правопорушення поліції, прокуратури, судів та інших органів влади.

"Київські поліцейські побили неповнолітню дитину за те, що він навантажив повний візок "revo", підвіз до каси, залишивши там товар", - написано в публікації.

Також до посту додається відеозапис, де видно, як поліція і підлітки намагалися розібратися в ситуації.

Київські поліцейські побили неповнолітню дитину за те, що він навантажив повну візок "revo", підвіз до каси і залишивши там товар. Поліцейський так бив дитину що у нього руки в крові, а він розповідає що застосував силу по справі!!! На відео діти адекватніше виглядають ніж це чмо поліцейське. Опубліковано Max Koval Вівторок, 31 липня 2018 р.

Відео: у Києві співробітники поліції побили підлітка (facebook.com/max.koval.1257)

"Поліцейський так бив дитину що у нього руки в крові, а він розповідає що застосував силу по справі! На відео діти адекватніше виглядають, ніж це чмо поліцейське", - додається в повідомленні.

Користувачі ж неоднозначно відреагували на новину і розділилися на два табори. Деякі підтримали дітей і обурилися діями співробітників поліції, але також є й ті, хто не повірив у правдивість їх слів і звинуватили у всьому самих підлітків.

"Мало наваляли недоумкам малолітнім",

"Шпана знайшла собі розважалку - тролити поліцію. Дебіли",

"Вирваний з контексту! Просто так нічого не буває! Теж мені... жертва!",

"Мало дали. Якби батьки були адекватними, зверху додали б. Якого цей дрищ взагалі з ревом лазив?",

"Те, що поліція "не дуже" і так всі прекрасно знають",

"Якщо батькам немає коли дитиною займатися, то нехай отримує від інших. Підлітки зараз нахабні і неадекватні",

"Курва. Це просто жах. Виправдовувати істоту, яка побила дитину",

"Сам факт того, що "дитину били" під питанням, тому що обіцяних доказів - відео - не надали, а підлітки навіть не можуть визначитися, куди били. Це відвертий сором", - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (facebook.com/max.koval.1257)

Нагадаємо, в мережі показали дивну бійку поліції Харкова посеред дороги. Правоохоронці силою намагалися затримати чоловіка, який чинив опір і спокійно пішов з місця інциденту.

Також ми писали про те, що в Одесі сталася стрілянина з-за конфлікту автомобілістів з продавцями кавунів.

Раніше повідомлялося, що в Києві вандали зупинили міську електричку та розмалювали фарбою потяг. За словами очевидиці, деякі люди всередині отруїлись парами фарби, багатьох нудило, вийти не давали, кидалися камінням, розбили голову одному чоловікові. Закидали камінням кабіни машиністів.

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