"Многих рвало, выйти не давали": в Киеве хулиганы остановили электричку и разрисовали ее (видео)

Фото: kyivcity travel

Неизвестные не давали пассажирам выйти

В Киеве вандалы остановили городскую электричку и разрисовали состав краской. Об этом сообщили на странице сообщества "Киев Оперативный в Facebook.

(На видео присутствует ненормативная лексика)

Видео: Вандалы остановили городскую электричку в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

"Сегодня, примерно в 21:20, в городской электричке ехал мой муж, в промежутке между станциями "Сырец" и "Вышгородская" электричку остановили и обрисовали вандалы. Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов… Самое ужасное, что в вагоне были и женщины, и дети... Никому не давали выйти", - рассказала очевидица.

Женщина сообщила, что правоохранителям сообщили об инциденте.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Киеве подросток-"зацепер" едва не погиб на крыше электрички.

В Соломенском районе Киева на станции "Киев-Волынский" произошел взрыв на крыше электрички, в результате которого едва не погиб подросток. Об этом сообщили на странице сообщества dtp.kiev.ua в в Facebook.

Также напомним, как в Киеве подростки устроили экстремальную поездку.

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