"Багатьох нудило, вийти не давали": у Києві хулігани зупинили електричку і розмалювали її (відео)

Фото: kyivcity travel

Невідомі не давали пасажирам вийти

У Києві вандали зупинили міську електричку і розмалювали складу фарбою. Про це повідомили на сторінці спільноти "Київ Оперативний в Facebook.

(На відео присутня ненормативна лексика)

Відео: Вандали зупинили міську електричку в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

"Сьогодні, приблизно о 21:20, у міській електричці їхав мій чоловік, у проміжку між станціями "Сирець" і "Вишгородська" електричку зупинили і обмалювали вандали. Деякі люди всередині отруїлись парами фарби, багатьох нудило, вийти не давали, кидалися камінням, розбили голову одному чоловікові. Закидали камінням кабіни машиністів... Найжахливіше, що у вагоні були і жінки, і діти... Нікому не давали вийти", - розповіла очевидиця.

Жінка повідомила, що правоохоронцям повідомили про інцидент.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що у Києві підліток-"зацепер" ледь не загинув на даху електрички.

У Солом'янському районі Києва на станції "Київ-Волинський" стався вибух на даху електрички, внаслідок якої ледь не загинув підліток. Про це повідомили на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

Також нагадаємо, у Києві підлітки влаштували екстремальну поїздку.

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