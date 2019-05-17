Це вже занадто: п'яні підлітки трощили маршрутку в Харкові (відео)

У Харкові п'яні підлітки буянили в салоні маршрутки. Після того, як пасажири і водій їх висадили, вони почали громити автобус. Про це повідомляє голова Харкова Геннадій Кернес на своїй сторінці в Facebook.

На відео видно, як неадекватні молоді люди стоять на дорозі і громлять маршрутку. За словами Кернеса, поліція затримала тільки одного хулігана. Інші учасники інциденту втекли.

"Давайте спільними зусиллями ідентифікуємо їх, а поліція - нехай притягне їх до відповідальності", - закликав голова Харкова.

У Харкові п'яні підлітки трощили маршрутку (фото: facebook.com/gennadykernes)

Варто зазначити, що користувачі мережі бурхливо відреагували на цей інцидент.

Яка ганьба!!! Соромно за нашу країну і це покоління!!!

А де мужики з автобуса? Маячня!!! Люди, ми що - тварини? Таким одного ляща вистачить... А цих недодітей бити треба!

Правильно, що водій не чіпав їх, опинився б у підсумку потім ще винен. Жодної патрульної машини в околиці... А на зупинці одні літні люди. Виродки нічого не бояться серед білого дня. Поліція ніяка зараз;

Ну, це вже занадто. Чому поліцію не кличуть?

Що за люди, стоять, дивляться упирі, дати пару раз в голову, щоб кепка загорнулася;

Купа людей навколо і всі стоять, дивляться;

Стоять купа мужиків, скрутили б раз. Хлопець один молодчага, йому респект. А цих малоліток добре відшмагати і щоб оплатили самі збитки, а не батьки;

Ти мер величезного міста, не можеш ідентифікувати шпану?

Хоч один знайшовся чоловік, не побоявся! А інші стояли як стадо, залишивши водія один на один з цими покидьками!!!

Нагадаємо, що в Дніпрі неадекват вдарив маршрутчика під час руху автобуса.

Раніше повідомлялося про те, що у Львові малолітні неадеквати побили жінку прямо в маршрутці.