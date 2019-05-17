Це вже занадто: п'яні підлітки трощили маршрутку в Харкові (відео)

Неповнолітні влаштували погром харківської маршрутки
У Харкові п'яні підлітки буянили в салоні маршрутки. Після того, як пасажири і водій їх висадили, вони почали громити автобус. Про це повідомляє голова Харкова Геннадій Кернес на своїй сторінці в Facebook.
На відео видно, як неадекватні молоді люди стоять на дорозі і громлять маршрутку. За словами Кернеса, поліція затримала тільки одного хулігана. Інші учасники інциденту втекли.
"Давайте спільними зусиллями ідентифікуємо їх, а поліція - нехай притягне їх до відповідальності", - закликав голова Харкова.
У Харкові п'яні підлітки трощили маршрутку (фото: facebook.com/gennadykernes)
Варто зазначити, що користувачі мережі бурхливо відреагували на цей інцидент.
Нагадаємо, що в Дніпрі неадекват вдарив маршрутчика під час руху автобуса.
Раніше повідомлялося про те, що у Львові малолітні неадеквати побили жінку прямо в маршрутці.