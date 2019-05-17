Это уже слишком: пьяные подростки громили маршрутку в Харькове (видео)

Несовершеннолетние устроили погром харьковской маршрутки
В Харькове пьяные подростки буянили в салоне маршрутки. После того, как пассажиры и водитель их высадили, они начали громить автобус. Об этом сообщает глава Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.
На видео видно, как неадекватные молодые люди стоят на дороге и громят маршрутку. По словам Кернеса, полиция задержала только одного хулигана. Остальные участники инцидента скрылись.
"Давайте общими усилиями идентифицируем их, а полиция - пусть привлечет их к наказанию", - призвал глава Харькова.
В Харькове пьяные подростки громили маршрутку (видео: facebook.com/gennadykernes)
Стоит отметить, что пользователи сети бурно отреагировали на этот инцидент.
Напомним, что в Днепре неадекват ударил маршрутчика во время движения автобуса.
Ранее сообщалось о том, что во Львове малолетние неадекваты избили женщину прямо в маршрутке.