Про це не говорять у поліклініці: Комаровський попередив про небезпечну інфекцію

Лукар Євген Комаровський розповів про те, як захиститися від небезпечної ротавірусної інфекції, яку переносять 100 % дітей у віці до п'яти років.

За словами педіатра, щеплення від цієї інфекції необхідно зробити у віці до шести місяців у два прийоми. Однак вакцини від ротавірусної інфекції немає в переліку, що пропонують державні поліклініки.

"Ротавірус - це збудник кишкової та ротавірусної інфекції. Це досить важка кишкова інфекція з високим рівнем зневоднення, з високою ймовірністю потрапити в стаціонар, мати після цього крапельниці, дієти і т. д. Головна особливість вакцинації від ротавірусної інфекції: її дуже важливо закінчити до того, як дитині виповниться 6 місяців", - радить педіатр.

Комаровський розповів про вакцинацію від ротавірусної інфекції (фото: РБК-Україна)

Тільки в приватних клініках за бажанням батьків можна зробити щеплення проти ротавірусу. При чому, це навіть не укол, а прості крапельки.

"Питання щодо вакцинації від ротавірусної інфекції - це не питання доцільності, а питання матеріальних можливостей. Якщо у вас є можливість вакцинувати дитину від ротавірусної інфекції, цією можливістю слід скористатися", - пише Комаровський.

Комаровський розповів про вакцинацію від ротавірусної інфекції (відео: instagram.com/komarovskiy_kroha)

Користувачі мережі дивуються, чому в державних поліклініках батькам не говорять про можливості захиститися від цієї інфекції.

"Нам нічого не казали. Але я б зробила. Старша так перехворіла,з крапельницями, уколами і стаціонаром. Як згадаю, аж здригаюся досі";

"А якщо ми не зробили до шести, що ж нам робити, як бути? Нам педіатр навіть не говорила!"

"Шкода, що про це не говорять на першому прийомі у педіатра. Нам 1,5, теж вже пізно кудись бігти";

"Дитині 9 місяців, перший раз чую, що роблять від цієї бяки вакцинацію! Педіатри (а їх було кілька), жоден не обмовився!"

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