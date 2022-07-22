Цей нічний симптом може вказувати на рак кишечника: на що звернути увагу

Колоректальний рак, який називають раком кишечника, починається в товстій кишці та задньому проході.

На ранній стадії такий раз проявляється кров'ю в стільці та кровотечі з прямої кишки. Однак такі симптоми можуть вказувати й на інші захворювання, в тому числі й геморой, тому до лікаря звертаються не відразу.

Є симптоми, які вказують на те, що у людини рак кишечника вже в запущеній формі та прогресує далі.

З прямої та товстої кишки рак починає поширюватися по тілу далі й вражає печінку і легені. Часом рак може проникнути в ці органи, коли на ранніх стадіях він не був виявлений або ж почав поширюватися після лікування початкового раку.

Одним із симптомів, який може вказувати на поширення раку - постійний кашель, який часто посилюється в нічний час. Зазвичай це вказує, що рак дістався до легенів.

У таких випадках людина відчуває задишку, часті інфекції грудної клітини, може з'явитися кашель з кров'ю і скупчення рідини між грудною стінкою і легкими (плевральний випіт).

З важливих симптомів такого раку лікарі ще відзначають відчуття втоми, низький рівень енергії та зниження апетиту.

Якщо рак поширився на легені, можуть бути й такі симптоми:

Дискомфорт або біль у правій частині живота

Відчуття хворобливості

Поганий апетит і втрата ваги

Здуття живота

Пожовтіння шкіри

Свербіж шкіри

Якщо ж рак почав проникати в кістки, то можуть бути такі симптоми:

Біль в уражених кістках

Кістки схильні до переломів

Утома

Нудота

Запір

Дратівливість

Спрага

Плутанина у свідомості

Лікування такого вторинного раку буде залежати від ряду факторів, в тому числі й від лікування первинного типу раку і лікування, які ви проходили раніше.

Зазвичай лікарі пропонують: