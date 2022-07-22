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Цей нічний симптом може вказувати на рак кишечника: на що звернути увагу

Фото: Який симптом раку ночами говорить про поширення хвороби (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Рак кишечника займає четверте місце серед найпоширеніших форм цього захворювань. І друге місце за кількістю смертельних випадків.

Тільки своєчасна діагностика і лікування підвищує шанси на одужання. При підозрі на рак потрібно звернутися негайно до лікаря і пройти обстеження.

Лікарі назвали симптом раку кишечника, який посилюється ночами. Про це повідомляє Express.

Колоректальний рак, який називають раком кишечника, починається в товстій кишці та задньому проході.

На ранній стадії такий раз проявляється кров'ю в стільці та кровотечі з прямої кишки. Однак такі симптоми можуть вказувати й на інші захворювання, в тому числі й геморой, тому до лікаря звертаються не відразу.

Є симптоми, які вказують на те, що у людини рак кишечника вже в запущеній формі та прогресує далі.

З прямої та товстої кишки рак починає поширюватися по тілу далі й вражає печінку і легені. Часом рак може проникнути в ці органи, коли на ранніх стадіях він не був виявлений або ж почав поширюватися після лікування початкового раку.

Одним із симптомів, який може вказувати на поширення раку - постійний кашель, який часто посилюється в нічний час. Зазвичай це вказує, що рак дістався до легенів.

У таких випадках людина відчуває задишку, часті інфекції грудної клітини, може з'явитися кашель з кров'ю і скупчення рідини між грудною стінкою і легкими (плевральний випіт).

З важливих симптомів такого раку лікарі ще відзначають відчуття втоми, низький рівень енергії та зниження апетиту.

Якщо рак поширився на легені, можуть бути й такі симптоми:

  • Дискомфорт або біль у правій частині живота
  • Відчуття хворобливості
  • Поганий апетит і втрата ваги
  • Здуття живота
  • Пожовтіння шкіри
  • Свербіж шкіри

Якщо ж рак почав проникати в кістки, то можуть бути такі симптоми:

  • Біль в уражених кістках
  • Кістки схильні до переломів
  • Утома
  • Нудота
  • Запір
  • Дратівливість
  • Спрага
  • Плутанина у свідомості

Лікування такого вторинного раку буде залежати від ряду факторів, в тому числі й від лікування первинного типу раку і лікування, які ви проходили раніше.

Зазвичай лікарі пропонують:

  • Хімієтерапія
  • Гормональну терапію
  • Таргетні ліки проти раку
  • Імунотерапія
  • Променеву терапію
  • Хірургічні операції
  • Абляцію-використання тепла або холоду для знищення ракових клітин

До речі, раніше ми писали про те, які ранні ознаки раку грудей можна не помітити.

А ще розповідали про те, що названі напої, які підвищують ризик раку на 90%.

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