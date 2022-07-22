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Этот ночной симптом может указывать на рак кишечника: на что обратить внимание

Фото: Какой симптом рака по ночам говорит о распространении болезни (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Рак кишечника занимает четвертое место среди самых распространенных форм этого заболеваний. И второй место по количеству смертельных исходов.

Только своевременная диагностика и лечение повышает шансы на выздоровление. При подозрении на рак нужно обратиться немедленно к врачу и пройти обследование.

Врачи назвали симптом рака кишечника, который усиливается по ночам. Об этом сообщает Express.

Колоректальный рак, который называют раком кишечника, начинается в толстой кишке и заднем проходе.

На ранней стадии такой раз проявляется кровью в стуле и кровотечении из прямой кишки. Однако такие симптомы могут указывать и на другие заболевания, в том числе и геморрой, поэтому к врачу обращаются не сразу.

Есть симптомы, которые указывают на то, что у человека рак кишечника уже в запущенной форме и прогрессирует далее.

Из прямой и толстой кишки рак начинает распространяться по телу далее и поражает печень и легкие. Порой рак может проникнуть в эти органы, когда на ранних стадиях он не был обнаружен или же начал распространяться после лечения первоначального рака.

Одним из симптомов, который может указывать на распространение рака - постоянный кашель, который часто усиливается в ночное время. Обычно это указывает, что рак добрался до легких.

В таких случаях человек испытывает одышку, частые инфекции грудной клетки, может появиться кашель с кровью и скопление жидкости между грудной стенкой и легкими (плевральный выпот).

Из важных симптомов такого рака врачи еще отмечают чувство усталости, низкий уровень энергии и снижение аппетита.

Если рак распространился на легкие, могут быть и такие симптомы:

  • Дискомфорт или боль в правой части живота
  • Ощущение болезненности
  • Плохой аппетит и потеря веса
  • Вздутие живота
  • Пожелтение кожи
  • Зуд кожи

Если же рак начал проникать в кости, то могут быть такие симптомы:

  • Боль в пораженных костях
  • Кости склонны к переломам
  • Усталость
  • Тошнота
  • Запоры
  • Раздражительность
  • Жажда
  • Путаница в сознании

Лечение такого вторичного рака будет зависеть от ряда факторов, в том числе и от лечения первичного типа рака и лечения, которые вы проходили ранее.

Обычно врачи предлагают:

  • Химиотерапию
  • Гормональную терапию
  • Таргетные лекарства от рака
  • Иммунотерапию
  • Лучевую терапию
  • Хирургические операции
  • Абляцию - использование тепла или холода для уничтожения раковых клеток

Кстати, ранее мы писали о том, какие ранние признаки рака груди можно не заметить.

А еще рассказывали о том, что названы напитки, которые повышают риск рака на 90%.

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