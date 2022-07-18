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Цей японський спосіб прання зробить ваші речі білосніжними: порошок зовсім не потрібен

Фото: цей спосіб допоможе повернути білосніжність вашим речам (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Повернути білосніжний вигляд своїм речами іноді дуже складно. І прання речей в пральній машині з додаванням різних засобів не завжди допомагає. Речі залишаються жовтуватими, а досягти ідеальної білизни не виходить.

Як повернути білосніжний вигляд і приємний аромат за допомогою японського способу прання без порошку - читайте нижче.

В Японії білий колір обожнюють, і багато чоловіків ходять на роботу в білосніжних сорочках. Досягти такої білизни тканини зовсім не важко, і японці використовують зовсім інший спосіб прання, без застосування порошку. Однак вам знадобляться інші засоби - натуральні.

Суть японського способу прання

Перший етап. Налийте в таз гарячу воду. Додайте в цю воду 2 столові ложки гірчиці, 1 столову ложку рослинної олії та ½ столової ложки оцту. Це приблизний розрахунок для прання однієї речі - на 10 л води.

Якщо ви хочете замочити мінімум 3-5 речей на великий таз води, то помножте кількість у два рази.

Розчиніть інгредієнти в гарячій воді, а потім занурте туди свої білі речі. Залиште їх там на ніч (на 12 годин).

Другий етап. Сполосніть речі спочатку під холодною водою, бажано проточною. А потім під гарячою водою.

Всі плями та забруднення повинні зникнути, а одяг придбає приємний запах і свіжість.

До речі, раніше ми розповідали про те, які способи допомагають відіпрати від одягу плями поту.

А ще ми писали про те, який простий засіб допоможе повернути вашим рушникам м'якість.

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