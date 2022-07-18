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Этот японский способ стирки сделает ваши вещи белоснежными: порошок совсем не нужен

Фото: Этот способ поможет вернуть белоснежность вашим вещам (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Вернуть белоснежный вид своим вещами иногда очень сложно. И стирка вещей в стиральной машине с добавлением различных средств не всегда помогает. Вещи остаются желтоватыми, а достичь идеальной белизны не получается.

Как вернуть белоснежный вид и приятный аромат с помощью японского способа стирки без порошка - читайте ниже.

В Японии белый цвет обожают, и многие мужчины ходят на работу в белоснежных рубашках. Достичь такой белизны ткани совсем не трудно, и японцы используют совершенно иной способ стирки, без применения порошка. Однако вам понадобятся другие средства - натуральные.

Суть японского способа стирки

Первый этап. Налейте в таз горячую воду. Добавьте в эту воду 2 столовых ложки горчицы, 1 столовую ложку растительного масла и ½ столовой ложки уксуса. Это приблизительный расчет для стирки одной вещи - на 10 л воды.

Если вы хотите замочить минимум 3-5 вещей на большой таз воды, то умножьте количество в два раза.

Растворите ингредиенты в горячей воде, а потом погрузите туда свои белые вещи. Оставьте их там на ночь (на 12 часов).

Второй этап. Сполосните вещи сначала под холодной водой, желательно проточной. А потом под горячей водой.

Все пятна и загрязнения должны исчезнуть, а одежда приобретет приятный запах и свежесть.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие способы помогают отстирать от одежды пятна пота.

А еще мы писали о том, какое простое средство поможет вернуть вашим полотенцам мягкость.

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