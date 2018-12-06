Їжачок-"посміхака" зі Львова прославився на весь світ (20+ фото)

Їжачок Рік (фото: instagram.com/rick_the_hedgehog)

Милий їжачок Рік обожнює посміхатися і фотографуватися

Їжачок по імені Рвк, який живе у Львові, став справжньою зіркою в Instagram. Більше того, про нього вже почали писати західні ЗМІ. Так, нещодавно матеріал про милого усміхненого Ріка опублікувало популярне видання Bored Panda.

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"Коли ми взяли цього сором'язливого їжачка у селекціонера, він не дуже зрадів нам. Ми почали думати: "Цей їжак нас ненавидить". Але потім він розтанув і став самим веселим хлопцем, який змушує мене посміхатися навіть у найгірші дні. Я почала фотографувати його, тому що думаю, що він найкрасивіший у світі! Рік завжди працює на камеру, як супермодель", - розповіла господиня їжачка Діана.

Ми пропонуємо вам помилуватися Ріком. Але попереджаємо: ці фотографії дуже чудові, щоб не ділитися ними. Тому підготуйтеся до серйозного перевантаження і підвищення настрою.

Їжачок Рік (фото: instagram.com/rick_the_hedgehog)

"Привіт, світ. Я живу в Україні зі своїми людьми. І я тут, щоб дати вам привід посміхнутися", - йдеться в офіційному Instagram-акаунті їжачка.

Їжачок Рік (фото: instagram.com/rick_the_hedgehog)

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Відео: РБК-Україна