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Невероятная история: в Луцке хозяйка нашла кота, которого потеряла пять лет назад

STYLERЖивотные    07.11.2018 - 22:55
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Объявление с фото хозяйка увидела в социальной сети

Черный кот Бакс оказался счастливчиком.  Благодаря публикации в социальных сетях его нашла хозяйка, с которой он расстался почти пять лет назад. О счастливом возвращении домой написали в сообществе "Коммунальное предприятие "Ласка" в социальной сети Facebook.

В Луцкий приют для животных взрослого черного кота принесли неизвестные люди. Они объяснили, что вынуждены отдать его в приют, так как в их жизни наметился переезд, а кот "не вписывается в новую жизнь". Кроме того, они сообщили, что кот взрослый и агрессивный.

В приюте вынуждены были поместить кота в клетку. Он очень плохо ел и был совершенно подавлен.

Одна из волонтеров приюта Галина Бардабуш написала в социальной сети пост о брошеном животном с надеждой, что найдется для кота новый хозяин. Публикацию увидела местная жительница Юлия и связалась с волонтером.

Выяснилось, что красавца Бакса почти 5 лет назад отдал неизвестным людям отчим девушки. Она долго и безуспешно его искала и до нынешнего момента она не знала о его местонахождении.

Для того, чтобы подтвердить свою догадку, Юлия приехала в приют. Бакс сразу узнал свою хозяйку, начал к ней ластиться, мурлыкать и очень смирно сидел на руках.

Юлия забрала любимца домой и позже сообщила, что адаптация к новому-старому дому проходит хорошо, у Бакса снова появился аппетит.

Невероятная история: в Луцке хозяйка нашла кота, которого потеряла пять лет назад

Скриншот поста (facebook.com/Луцьк Ласка Адміністратор)

Кстати, ранее мы писали о том, что киевляне соорудили необычный домик для котов.

А также рассказывали о том, что кот с "умилительно сердитым" видом радует пользователей сети.

Видео: РБК-Украина

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